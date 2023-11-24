房價有感下跌難現蛋黃區仍具保值效應 掌握「101X570米」轉動信義計畫區之鑰

今年在打炒房聲浪中，民眾期待房價能因此下跌，坐等進場撿便宜，不過等了又等，卻未見房價明顯鬆動，「房價真的會跌嗎？」成為眾多購屋者的心中期盼。事實上，在通膨及成本疊加效應下，房價不僅下不來，諸多政策還會墊高房屋成本，讓房價居高不下外，富人投資心態也會造成影響，據統計全球億萬富豪當中，資產大約五成會投資房地產，類似現象在台灣也不惶多讓，導致短期內更難出現「有感」的房價下跌。

房價節節高升，不少地區持續上漲，讓很多想買房的民眾退避三舍，紛紛期待房價下跌的進場時機。近來，隨著通膨、縮表、升息，政府祭出政策大力打房下，讓不少人更加期待房價的下修。

房價緩跌、量縮格局持續 蛋黃區物件長線抗跌保值性仍佳

房價到底會不會跌？根據戴德梁行董事總經理顏炳立的分享，儘管《平均地權條例》修法打炒房斷了房市買氣，然而當前買賣雙方仍在「拔河中」，預估「房價緩跌、量縮格局」會持續下去外，由於目前住宅市場成交量低迷，量必須用價來換，也因拋售壓力未到、所以價跌不大；而他也預估這幾年超漲的蛋白區，房價一年將會下修一成，蛋黃區則攤分三至五年下修 10％，然而地段優質又產品規劃好的蛋黃區產品，則房價支撐性強，不太會有降價機會。

此外，前兩年在全球 QE、低利率、台商回流等因素的影響下，全台房價突飛猛進，讓蛋黃區的房價變得更加高不可攀，儘管油價通膨續升，蛋黃區平均房價會出現下修，細究在於高總價買氣遇冷、屋主惜售、缺乏新建案拉抬等三個方面的原因，像是大部分蛋黃區屋主相對來講都比較有經濟實力，在房市盤整期間，屋主售房意願不高，供給減少，成交量自然會隨之減少，俗話說「量先價行」，在交易量萎縮的情況下，價格也很難有所突破，並非價值真正下跌外，蛋黃區寸土寸金，可供大面積開發的素地資源相當稀缺，危老都更的整合也沒有那麼容易，動輒十數年，在缺少新建案的拉抬，區域房價表現當然會比較平淡。

當前房市景氣循環已熬過上半年的底部，下半年又有新青安房貸政策上路，勢必帶動一波剛性需求買氣，再加上碳費開徵在即、二次通膨陰霾揮之不去，在建商成本易益攀升下，短期恐不容易看到房價「有感下跌」，然而只要預算充足，蛋黃區仍將是置產最佳選擇，因為除地段優勢外，其生活機能、交通機能、學區等綜合實力也相當可觀，在綜合評比下，即便目前房市處於高檔盤整修正期間，蛋黃區成交量下滑，但等到未來房市回溫時，蛋黃區憑藉其強大的競爭力，也能快速回升，從長線來看，蛋黃區物件的抗跌保值性仍佳。

做為台北市政中心的信義區，堪稱首善之區的發展核心，即便信義區全區房價早已水漲船高，由於各區塊生活機能成熟、交通路網完整，及都更危老的願景加持，信義區燙金門牌仍具魅力。

信義區燙金門牌深具魅力 老屋重建成推案來源整合不易更顯珍稀

至於目前台北市最值得關注的蛋黃區塊房產，並有望在台商回流潮下，率先突破的區域？信義計畫區仍是重中之重。

做為台北市政中心的信義區，堪稱首善之區的發展核心，其中信義計畫區更是最重要的舞台，即便信義區全區房價早已水漲船高，由於各區塊生活機能成熟、交通路網完整，及都更危老的願景加持，信義區燙金門牌仍具魅力。

正因此區可開發空間不多，老屋重建自然成為最大推案來源，然而本區進行都更整合，難度比北市其它房價相仿的區域更高，而其中位於基隆路二段上的華誼建設危老案「華誼信義」，不僅費時二十多年的整地，更創下同一條路、兩塊不同的基地、兩張不同建照、卻是由同一個開發商主導的先例。而難能可貴的是，要「同時」整合完成幾乎是不可能的任務，華誼建設團隊卻成功做到同時興建，兩座大樓還正好相對，如此特出的雙塔地標，在信義計畫區不會再有。

做為全台灣最大危老住宅開發案的「華誼信義」，同時也是全台第一座信義區最大的雙塔住宅地標，與台北 101 成犄角之勢相互呼應，以與 101 僅 570 米近距，輕鬆進駐信義區門牌，掌握打開信義計畫大門之鑰

全台灣最大危老住宅開發案 以與 101 僅 570 米近距打開信義計畫大門

而為了呼應地段的珍稀，「華誼信義」由建築師呂建勳、結構設計師張盈智、燈光設計師袁宗南、景觀設計師吳書原、公設設計師方羿婷聯合打造，並強調在都市叢林裡與大自然的融合，成為喧囂的信義區最特出的綠意建築與空間。

值得一提的是，做為全台灣最大危老住宅開發案的「華誼信義」，同時也是全台第一座信義區最大的雙塔住宅地標，更是華誼建設的重要里程碑，藉由兩座稀有的擎天二十四層地標，與台北 101 成犄角之勢相互呼應，以與 101 僅 570 米近距，輕鬆進駐信義區門牌，掌握打開信義計畫大門之鑰。

101X570 米，代表著一個新的起點、新的機會！此時對自用型買方或高資產族群，不但是進場的好時機，也是新世代一個進入信義計畫的最佳契機！