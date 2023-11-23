伯鑫今起公開申購 抽中一張現賺6.4萬元

全球工業級板手龍頭廠伯鑫 (6904-TW) 順利完成初次上櫃競拍作業，得標均價為 111.32 元，投標數量高達得標數的 7.9 倍，今 (23) 日起進行公開申購，申購價格 81 元，以伯鑫 22 日興櫃均價 145.57 元計算，抽中一張相當於現賺 6.4 萬元，報酬率高達 79.9%。

伯鑫表示，進入資本市場是另一個階段的開始，掛牌所籌得的資金將用於增加智慧產線、研發新產品和產業併購，預計將可提升公司產品線和市場地位。

伯鑫此次競拍最低得標價格為 110 元，最高得標價格為 116.1 元，得標加權平均價格為 111.32 元，遠高於承銷價 81 元；此外，合格投標數量高達 10775 張，是競拍張數 1360 張的 7.9 倍。

伯鑫全球市占率 25%，客戶包括美國前三大手工具品牌 Stanley、Snap-on 和 Milwaukee。由於手工具品質要求關鍵在於扭力 ，尤其工業級扳手扭力要求更為嚴格，相較於中國產品間隙約 0.5mm，伯鑫品質則可控在 0.2mm 之内，為其主要競爭優勢。

伯鑫產品定位鎖定高附加價值的職人市場，產業具高門檻、需求穩定、波動幅度小等特性，且其高附加價值亦反映在獲利上，集團平均毛利率在 30% 以上。