存股族改存ETF 0056每月定期定額戶數衝破20萬

國內首檔高股息 ETF 元大高股息 (0056-TW)10 月除息行情夯，據證交所定期定額戶數統計，單月大增 6720 戶，繼 0050 後一舉突破 20 萬戶大關。前五大定期定額 ETF 今年以來合計增加近 30 萬戶，改寫歷年同期紀錄，ETF 存股趨勢火熱。

證交所統計顯示，包含 0050、0056 在內的前五大定期定額 ETF，今年以來至 10 月底止，定期定額戶數共增加 29.8 萬，創歷年同期新高；而包括台積電 (2330-TW)、兆豐金 (2886-TW) 的前五大定期定額個股，僅增加 1.3 萬戶，為歷年同期新低，顯示 ETF 相對於個股的眾多優勢，正持續吸引投資人投入。

元大投信表示，投資人逐漸認知到存個股可能面臨股利配發不穩、成長性有限等風險，而 ETF 產品日漸多元，配息頻率可互相搭配，加上美債、投資級債殖利率來到 2007 年來難得一見相對高檔，驅動個股投資人投入 ETF 市場，以多次多檔方式建立 ETF 投資組合，因而帶動 ETF 投資人數、定期定額戶數快速攀升。

在 0056 定期定額戶數來到 20.5 萬後，有三檔 ETF 定期定額戶數均超過 20 萬，定期定額前五大 ETF 合計超過 80 萬、前二十大合計超過 100 萬。

元大投信指出，現階段共有 0050、0056、元大台灣高息低波 (00713-TW)、元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW)、元大 S&P 500 (00646-TW) 進入前二十大榜單，五檔合計 51.2 萬戶占比過半，可說元大是最受歡迎的 ETF 品牌。

元大投信建議，現階段投資人進場 ETF 可把握兩大重點，一、ETF 互補性，除了配息頻率可互相搭配，高股息 ETF 可以加上市值型 ETF 如 0050、00850；或者台股 ETF 可以加上美股 ETF 如 00646，報酬表現將更為多元；二、股債搭配時機，過去債券殖利率偏低，使其固定收益特色被忽略，但目前美國 10 年期公債殖利率逾 4.4%，加上美國通膨增速降溫，創造債券 ETF 配置機會。

以元大投信台股 ETF 月配組合為例，0056、00850、00713 分別涵蓋「高股息」、「市值成長」、「低波動」投資特色，兼顧配息需求的同時也分散報酬來源。而目前債券 ETF 中市場青睞度最高的元大美債 20 年 (00679B-TW)，投資人數突破 20 萬人，元大投資級公司債 (00720B-TW)、元大 AAA 至 A 公司債 (00751B-TW) 規模均超過千億，獲得投資人肯定。