〈焦點股〉國際油價急挫 這檔反向ETF成資金避風港放量上漲

石油輸出國組織與盟友 (OPEC+) 鬧內訌，對於減產意見分歧，因而推遲原定周日召開的會議，油價 22 日盤中一度暴跌 5%，但跌幅逐漸收斂。2 檔在台股交易與油價連動正向 ETF 今 (23) 日股價應聲下挫，期街口布蘭特正 2 (00715L-TW) 及期元大 S&P 石油 (00642U-TW) 盤中分別重摔 4%、2%，而反向 ETF 期元大 S&P 原油反 1 (00673R-TW) 逆勢上漲逾 2%，成交量明顯放大。

期街口布蘭特正 2 今天遭到調節，盤中最低來到 14.55 元，跌幅 4.46%，失守 5 日線，截至上午 11 點前，成交量已接近 2 萬張；期元大 S&P 石油盤中下挫 2.33%，下探 16.71 元，成交量也已超過昨天全日。

此外，在國際原油價格急挫下，期元大 S&P 原油反 1 成為資金避風港，今天股價逆勢上漲 2%，最高來到 8.05 元，成交量爆出 2.1 萬張，資金積極湧入。

根據彭博報導，OPEC + 會議推遲的原因是沙烏地阿拉伯不滿意其他成員國的產量水準，導致談判陷入僵局。在原本商定的減產基礎上，沙烏地阿拉伯 7 月起又額外減產 100 萬桶，且此舉措將延續至年底。

OPEC + 新會議時間目前排在 11 月 30 日，市場猜測 OPEC + 可能將進一步擴大原油減產的數量，因為油價已自 9 月下旬的今年高點回跌約 2 成。

法人提醒，期信反向 ETF 持有的是期貨契約，到期前會將部位轉至其他月份，而不同月份的期貨價格可能不同，加上反向 ETF 具複利效果特性，長期會與原型指數的反向一倍累積報酬有所差異，適合短期交易操作或可持續留意行情變化的投資人，操作時應謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，嚴設停損規劃。