〈美股盤後〉感恩節前夕 OPEC+意外延遲產量會議 道瓊收紅近190點

市場仍在消化財報與聯準會會議紀要，2 年期美國公債殖利率觸及 4.9%，美股主指週三 (22 日) 全數收高。感恩節假期前夕成交量放緩。

中小型股週三表現優於大盤，能源股低迷，輝達跌近 2.5%，因中國出口限制將成負面影響，微軟因 Sam Altman 將重新領導 OpenAI 的消息而再創新高。道瓊收紅近 190 點， 那指和標普微漲逾 0.4%。

經濟數據方面，美國勞工部週三公布最新數據顯示，上週初領失業金人數降幅創 6 月以來最大，表明感恩節假期前企業廣泛的留住員工跡象。

另一份數據表明，美 10 月美國耐久財訂單下降 5.4%，降幅超過預期，創 2020 年 4 月以來最大跌幅，因商業設備需求減弱，同時商用飛機訂單下降。

美國密西根大學週三公布的數據顯示， 11 月消費者信心指數終值較初值回升，但仍位於 6 個月新低。長期通膨預期維持在 2011 年以來高點、短期通膨預期則創下 8 個月新高。

政經消息方面，石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國 (OPEC+) 因石油產量分歧而推遲了產量會議，原定於 11 月 26 日舉行的會談將延至 11 月 30 日，這引發對全球原油供應的質疑，國際油價下挫，拖累能源股。

消息人士稱，OPEC+ 會議包括主要產油國沙烏地阿拉伯、俄羅斯以及其他盟國和石油輸出國組織 (OPEC) 成員，預計將考慮對已經限制供應到 2024 年的協議進行進一步修改。

美股週三尾盤時段，有報導稱，一輛從加拿大前往美國的汽車爆炸後，尼亞加拉瀑布的彩虹橋已關閉。當局已展開調查以確定這是否是恐怖攻擊。股市和債市未對此消息做出太大反應，凸顯市場參與者並沒有對此抱持任何過度的警惕。

11 月貨幣政策會議紀錄暗示貨幣政策將持續保持限制性，且沒有跡象顯示短期內會降息，芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測聯準會最可能明年 5 月降息。

大型基金經理表示，最近提振美股和債券的反彈更像是年底反彈，而不是轉折點，他們認為財政和貨幣政策、明年的總統選舉和經濟衰退的擔憂可能會開始給市場帶來壓力。

美股週三 (22 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 184.74 點，或 0.53%，收 35,273.03 點。

那斯達克指數上漲 65.88 點，或 0.46%，收 14,265.86 點。

標普 500 指數上漲 18.43 點，或 0.41%，收 4,556.62 點。

費城半導體指數上漲 12.16 點，或 0.33%，收 3,744.96 點。

NYSE FANG + 指數上漲 16.27 點，或 0.20%，收 8,299.01 點。

標普 11 大板塊中僅能源股獨弱，通訊服務板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王齊揚。Alphabet (GOOGL-US) 走升 1.11%；Meta (META-US) 上漲 1.34%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.35%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.28%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.95%。

道瓊成分股逾半收高。3M (MMM-US) 上漲 1.47%；Nike (NKE-US) 上漲 1.29%；旅行家 (TRV-US) 上漲 1.26%；高盛 (GS-US) 上漲 1.1%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.38%。

費半成分股普遍走升。高通 (QCOM-US) 漲 0.38%；輝達 (NVDA-US) 下跌 2.46%；美光 (MU-US) 漲 0.51%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.37%；AMD (AMD-US) 上漲 2.81%；德儀 (TXN-US) 上漲 0.33%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.24%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.40%。

企業新聞

原油價格下跌超 4%，此前 OPEC + 因石油產量分歧而推遲了產量會議。石油巨頭埃克森美孚 ((XOM-US) 下滑 0.43%、西方石油 (OXY-US) 走低 0.89%、EOG 資源 (EOG-US) 挫 0.87%。

微軟 (MSFT-US) 收紅 1.28% 至每股 377.85 美元，續創歷史新高。OpenAI 宣布阿特曼 (Sam Altman) 將復職擔任執行長，公司將成立新的初始董事會，成員包括 Bret Taylor、Larry Summers 和 Adam D’angelo。

全球最大的半導體製造商輝達 (NVDA-US) 收紅 2.46% 至每股 487.16 美元。輝達公布強勁的第三季獲利，並對第四季釋出積極展望，但該公司警告，由於拜登政府對先進人工智慧晶片 (AI) 實施出口限制，對中國的銷售額將大幅下降。華爾街分析師指出，市場對輝達財報反應平淡，可能因其股價估值過高。

工業機械龍頭迪爾 (John Deere) (DE-US) 收黑 3.10% 至每股 370.76 美元。迪爾公布 2024 年利潤低於預期，原因是借貸成本高企和預算緊縮抑制了對農業設備的需求。

個人電腦製造商惠普 (HPQ-US) 走高 2.83% 至每股 28.66 美元。該公司預期第一季獲利低於預期，但個人電腦市場需求仍在復甦，預計 PC 市場將在 2024 財年實現成長。

設計軟體公司 Autodesk (ADSK-US) 重挫 6.90% 至每股 202.66 美元。此前該公司公佈第三季總營收下降 11%，同時經營活動現金流和自由現金流年均大幅下降。

跨國生活風格零售公司 Urban Outfitters (URBN-US) 下殺 12.37% 至每股 31.82 美元。儘管該服裝零售商公布第三季銷售額和利潤好於預期，但其同名品牌的銷售額有所下降。

高樂氏 (CLX-US) 上升 0.83% 至每股 140.51 美元。此前摩根大通將這家家居用品製造商的評級從「減持」上調至「中性」，因通路需求有所改善。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 20.9 萬，預期 22.5 萬，修正後前值 23.3 萬

美國上週續領失業金人數報 184 萬，預期 187.5 萬，修正後前值 186.2 萬

美國 11 月密大消費者信心指數終值報 61.3，預期 61.0，前值 60.4

華爾街分析

潘興廣場資本管理公司 (Pershing Square Capital Management) 投資長 Ryan Israel 表示：「我們已經開始看到一些跡象，經濟狀況比人們想像的要弱一些。」

Allianz SE 顧問 Mohamed El-Erian 認為：「根據近期數據顯示消費者通膨正在下降且美國勞動力市場正在疲軟，市場可能過度臆測 2024 年初降息。」

富蘭克林鄧普頓 MosaiQ 投資策略主管 Max Gokhman 稱：「進入 2024 年，美國總統大選競爭將異常激烈，預測將看到更多風險。」

鉅亨溫馨提醒：美股週四感恩節將休市一天，週五將提早收盤

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

