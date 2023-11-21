〈財報〉假日季財測平平 American Eagle股價大跌

American Eagle (AEO-US) 發布的假期預測未能給人留下深刻印象，該公司股價在周二 (21 日) 開盤暴跌 15%。

根據 LSEG 的數據，American Eagle 預計假期季銷售額將出現高個位數成長，高於分析師先前預期的 3.4% 的銷售額成長。然而 StreetAccount 預計其營業收入將在 1.05 至 1.15 億美元之間，大多於預期的 1.14 億美元。

該公司表示，銷售和一般管理費用預計將增加 20%，從而削弱了這項預測。

然而，這家服飾零售商第 3 財季表現卻優於大盤。該公司業績與華爾街的預期相比如下：

●每股獲利 49 美分，高於預期的 48 美分

●營收 13 億美元，高於預期的 12.8 億美元

該公司截至 10 月 28 日當季淨利為 9670 萬美元，合每股 49 美分；去年同期為 8130 萬美元或每股 42 美分。

銷售額增至 13 億美元，較上年同期的 12.4 億美元成長約 5%。

StreetAccount 數據顯示，本季，American Eagle 的毛利率為 41.8%，低於分析師預期的 42.1%。

雖然服裝業整體放緩，但 American Eagle 的銷售額仍實現 5% 的成長，但其業績仍未能給華爾街留下深刻印象。

其競爭對手 Abercrombie & Fitch (ANF-US) 也出現類似的情況。該公司周二也公布了財報，但相對於飆升的銷售成長，其財測則是持平。

American Eagle 預計全年收入將成長中個位數，而先前的財測為低個位數。根據 LSEG，分析師之前預計全年銷售額將成長約為 2.6%。

根據 StreetAccount 預估，該零售商收緊全年營收財測。預計全年營收將在 3.4 至 3.5 億美元之間，分析師之前的預期為 3.25 至 3.5 億美元。預計全年銷售管理及行政費用也將成長兩位數。