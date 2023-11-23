智慧手機市場復甦 從華為分拆的榮耀準備IPO

中國智慧手機製造商榮耀 (Honor Device Co.) 周三 (22 日) 表示準備開始首次公開募股(IPO)，不過該公司並未具體說明上市時間或地點，僅在聲明中表示過去三年來其在市場地位大大提升，而 IPO 是發展的下一步。

據了解，榮耀在三年前從華為分拆出來成為一家獨立企業，其多數員工也是在當時一同離開華為，值得注意的是，榮耀的多數股權由深圳市政府持有，顯示器製造商京東方 (000725-CN) 也是其投資方之一。

分析指出，榮耀從華為分拆出來的舉措躲開了華府對華為實施的貿易制裁，這家規模較小的公司繼續與主要晶片製造商高通 (QCOM-US) 開展業務，還保留使用 Google 的安卓 (Android) 軟體和應用生態系統權限。

自分拆之後，榮耀成功崛起，與小米 (1810-HK) 等暢銷中國本土品牌展開競爭。IDC 數據顯示，榮耀第三季以 19.3% 的市占領先中國市場。與此同時，榮耀今年海外銷售也大幅成長，隨著中國和全球智慧手機市場開始從長期的低迷中復甦，該公司尋求保持成長態勢。

Counterpoint Research 數據顯示，中國 10 月智慧手機銷量成長 11%，部分原因是華為憑藉中國製造晶片的新手機，重新占據主導地位。