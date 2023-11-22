運輸設備部門疲弱 美國10月耐久財訂單降幅大於預期

由於美國汽車工人聯合會 (UAW) 針對底特律三大汽車製造商舉行罷工，汽車和零件訂單下降，10 月美國耐久財訂單下降幅度超過預期。

美國商務部人口普查局周三 (22 日) 表示，上個月從烤麵包機到飛機等可以使用 3 年以上商品的耐久財訂單下降 5.4%，民用飛機訂單下降也是拖累因素。9 月數據被下修至增加 4.0%，而不是先前報告的 4.6%。

經濟學家之前預測耐久財訂單將下降 3.1%。10 月耐久財訂單年增 4.0%。

由於利率上升抑制需求，占經濟總量 11.1% 的製造業正在緩慢發展。自 2022 年 3 月以來，聯準會已將基準隔夜利率調高 525 個基點至目前的 5.25-5.5% 區間。

運輸設備訂單繼 9 月增加 11.6% 後，上個月驟降 14.8%。機動車輛和零件訂單下降 3.8%，可能是由於 UAW 對通用汽車 (GM-US)、福特 (F-US) 和克萊斯勒母公司 Stellantis (STLA-US) 旗下的多家美國工廠進行罷工造成短缺。罷工行動現已結束。

民用飛機訂單下降 49.6%。 波音公司 (BA-US) 在其官網上報告，該公司已收到 123 架民用飛機訂單，而 9 月為 224 架。

電腦和電子產品以及金屬製品的訂單增加。但電氣設備、家用電器和零件的訂單下降。機械訂單沒有變化。

不包括飛機在內的非國防資本財訂單下降 0.1%。飛機是商業支出計畫備受密切關注的指標，上個月下滑 0.2%。這些所謂的核心資本財訂單 9 月成長 0.5%。

核心資本財出貨量連續第 2 個月維持不變。非國防資本財出貨量繼上月下降 0.2% 後再下降 0.3%。

這些出貨量被納入國內生產毛額 (GDP) 報告中的設備支出項目。第 3 季企業設備支出收縮。上季經濟年化成長率為 4.9%。