傳將放棄博通、自行開發AI晶片 Google：合作關係不變

在傳出 Google 打算自行研發人工智慧 (AI) 晶片，考慮將博通 (Broadcom)(AVGO-US) 自 AI 晶片供應商名單剔除後，Google 周四 (21 日) 稍晚作出回應，稱雙方的合作關係沒有改變。

Google 發言人透過電子郵件向《巴隆周刊》(Barron’s) 表示：「與博通的合作幫助我們滿足內外部的雲端需求，他們一直都是出色的合作夥伴，我們之間的合作沒有任何改變。」

博通未回應《巴隆周刊》的置評請求。該股周四收盤下跌 2.67%，收在每股 808.36 美元，盤後小跌 0.1%。

美國科技媒體《The Information》稍早報導，Google 高層正在討論最快 2027 年將博通排除在 AI 晶片供應商名單之外的可能性，改為自行開發晶片，此舉可望每年為 Google 省下數十億美元。

據報導，Google 去年便開始和邁威爾 (Marvell) (MRVL-US) 合作，希望藉此取代博通。邁威爾周四收盤下跌 2.08%。

繼輝達 (NVDA-US) 之後，華爾街分析師也將博通視為 AI 領域的主要受惠者。博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 在最近一次的財報電話會議中表示，到了 2024 年，與 AI 有關的銷售額可能占晶片收入的 25% 左右。

瑞穗 (Mizuho) 分析師 Jordan Klein 指出，在這波 AI 浪潮中，IC 設計領域的競爭越來越激烈，因為 Alphabet 和其他自行設計客製化 AI 晶片的公司，必須使用特定的設計與測試軟體，也就是所謂的電子設計自動化工具 (Electronic Design Automation, EDA)，而新思科技 (SNPS-US) 和 Cadence(CDNS-US) 是這方面的領先供應商。

Klein 看好全球需求帶動新思科技和 Cadence 訂閱成長，認為兩家公司未來的營收和獲利能見度相當驚人。新思科技周三收盤下跌 1.99%，今年累計漲幅近 40%，Cadence 收跌 2.4%，今年累計漲約 42%。