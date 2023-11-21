〈能源盤後〉市場料OPEC+將延長甚至擴大減產 原油連2日上漲

國際油價周一 (20 日) 連續第二日收高，係因部分交易者篤定石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 在即將召開的會議上將同意延長減產期限。上周原油價格跌至 4 個月低點。

能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.71 美元或近 2.3%，收每桶 77.60 美元。該期貨今日收盤到期。

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.79 美元或近 2.4%，收每桶 77.83 美元。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.71 美元或 2.1%，報每桶 82.32 美元。

12 月交割的汽油期貨價格上漲 1.9%，收每加侖 2.23 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.8%，收每加侖 2.85 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.6%，收每百萬 Btu 2.88 美元。

市場驅動力

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 認為，OPEC + 必定會延長減產期限，且越來越多人猜測他們甚至將再次大幅減產，藉此向世界傳達訊息，「不僅因為一些成員對加薩戰爭不滿，還因為他們認為投機者已經控制了這個市場。」

上周五油價雖然上漲，但周線仍連續第四度下降。《金融時報》報導，沙烏地阿拉伯計劃將現行每日減產 100 萬桶的措施延用至明年，因此出現一些空頭回補力道。OPEC+ 將在 11 月 26 日會議之前考慮進一步減產。

Rystad Energy 高級副總裁 Jorge Leon 報告中提道：「無論採取什麼方式，沙烏地阿拉伯的減產決定最終將決定全球油價的短期未來。」

他表示，沙烏地阿拉伯在限制供應與保持高價位之間拿捏平衡，他們清楚這樣做將導致其整體市占進一步下降。

石油期貨在夏季上漲，9 月底觸及一年多來的最高價位，Brent 原油每桶價格叩關 100 美元，而 WTI 原油則向上突破 95 美元價位，然後回落。

價上漲之際，沙烏地阿拉伯今年 7 月在現有減產基礎上又增加 100 萬桶 / 日的減產舉措，且將持續執行至今年年底。

10 月 7 日哈馬斯襲擊以色列南部，隨後引發以哈戰爭，因市場擔憂雙方衝突恐擴大至影響中東原油流動，因此油價出現適度風險溢價，但因以哈衝突始終未涉及伊朗，該溢價在 10 月底消退，上周原油價格跌破每桶 80 美元，因為市場對供應過剩的擔憂成為焦點。

Leon 認為，近日的暴跌可能預示 OPEC 會議結果，因為沙烏地阿拉伯已一再表態其價格底線就是每桶 80 美元以上。

交易員將關注沙烏地阿拉伯是否會延長減產措施至 2024 年，再逐步停止減產，或者放手讓該措施年底到期。

施耐德電機全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，一些消息來源表明，OPEC + 正考慮除了當前烏俄兩國的自願減產措施以外，再擴大減產。倘若屬實，就會立刻提振原油價格。但由於烏俄不斷減產，以為其他生產國 (尤其是美國) 自他們手中奪走市占開啟大門。

