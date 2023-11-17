油價跌入熊市 超額供應讓OPEC+傷腦筋

原油價格在跌入熊市後將出現連續第 4 周下跌，這個事態發展讓本月底將審查生產目標的 OPEC+ 領導人感到頭痛。

雖然周五 (17 日) 原油小幅走高，但西德州中質原油 (WTI) 本周仍可望下跌約 5%，較 9 月的高點下跌超過 20%；達到技術面認定的熊市標準。

最近的油價不振是由許多因素造成的。過去幾周，實體石油價格一直在穩步走軟，部分原因是供應超出預期。圭亞那和北海的出口量將於下個月增加，而美國的出口量也一直在飆升。

技術面因素也加劇了近期的價格疲軟。主要市場指標期貨溢價結構幾個月來首次出現看跌，而 200 日移動均線最近幾天也被突破，加劇了拋售壓力。

SEB AB 首席大宗商品分析師許爾卓普 (Bjarne Schieldrop) 表示：「在最近油價下跌、原油曲線結構疲軟和經濟統計數據疲軟之後，現在所有的目光都集中在 OPEC+。」

本周的美國庫存數據顯示急劇增加，特別是在俄克拉荷馬州庫欣的主要儲存中心。因為部分煉油廠正在進行季節性維護，從而減少了對原油的需求。隨著美國產量增加，海外出貨量也大幅增加，增加了市場供應。

國際能源總署 (IEA) 本周表示，產量成長意味著本季全球市場不會像預期的那麼緊張。

雖然中東仍存在以哈戰爭相關風險，但這反而加劇了價格的疲軟。因為許多交易者在衝突爆發時大量買進看漲期權，而現在必須為看跌期權支付更高的溢價，以防範進一步下跌的風險。