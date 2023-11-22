是德科技攜手聯發科 驗證5G NR與RedCap互通性測試

量測設備大廠是德科技 (Keysight Technologies)(KEYS-US) 今 (22) 日宣布，攜手聯發科 (2454-TW) 成功驗證基於 3GPP R17 標準的 5G NR 和 5G RedCap 互通性開發測試，當中，聯發科採用是德科技的 5G 網路模擬解決方案，成功驗證最新的 5G Modem 技術。

是德科技指出，5G NR IODT(互通性開發測試) 驗證晶片組支援的最新 R17 功能，包括省電、小資料傳輸和 NR 覆蓋增強。

是德科技補充，IODT 主要用於驗證終端設備是否符合新 5G 規範的重要步驟，該測試可以確保終端設備和基地台之間，根據預先選定測試條件，建立並保持一個 5G 通信鏈路。

是德科技和聯發科進行的 RedCap 互通性測試驗證聯發科 5G Modem 技術支援早期識別、頻寬部分 (BWP) 定義、用戶設備功能、無線資源管理 (RRM) 放鬆、網路控制設備同步信號塊 (NCD-SSB)、探測參考信號 (SRS) 增強、擴展非連續接收 (eDRX) 以及用於跳頻的 PUCCH。

聯發科無線通訊系統發展本部總經理黃合淇表示，聯發科致力推動 5G NR R17 和 RedCap 技術的市場進步，與是德科技合作開發最先進的 5G Modem 平臺，培育不斷發展的 5G 終端設備創新者生態系統。

是德科技副總裁兼無線測試事業部總經理曹鵬表示，此次雙方攜手幫助終端設備製造商利用最具創新性的測試解決方案進行互通性測試，持續加速 5G NR R17 的部署，將持續為客戶提供靈活的部署解決方案，為商用 5G NR 和 RedCap 終端設備市場的推出做好準備。