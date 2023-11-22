30年來台股指數首見超車港股？券商樂看台股迎來獲利上修循環

近期台股站穩萬七關卡上，隨著熱錢湧入，市場更屏息等待台股超車港股形成 30 年首見黃交交叉，凱基投顧今 (22) 日發布最新報告指出，整體台股第三季獲利優預期，最壞狀況已過，將迎來新一波的獲利上修循環，由於獲利上修期間通常伴隨多頭行情，正面看待台股中長期展望。

圖表：凱基投顧提供。

隨著半導體和科技下游組裝廠等大型企業獲利表現優異，貨櫃、塑化等景氣循環企業也沒有預期悲觀，凱基看好，最壞情況早已過去。

凱基此次上修台股今明兩年預估獲利，其中，2023 年預估獲利由原衰退 31% 收斂至衰退 27%，2024 年則略修正至年增近 20%。

凱基說明，儘管上修的幅度不大，但延續超過一年以上的企業獲利下修潮告終，轉而迎來新一波的獲利上修循環，應可樂觀期待企業獲利上修周期將可延續。

凱基進一步提到，觀察整體製造業的庫存水準已降至合理水準，PC 和智慧型手機已迎來復甦跡象。

按過往經驗，每當企業獲利步入上修周期後通常可延續兩年，原因在於，正常的製造業庫存回補周期往往可延續一年半至兩年。

儘管市場擔憂全球經濟未來可能面臨高利率環境下對終端需求的打擊，但隨著生成式 AI 帶動全球巨擘積極進行伺服器的軍備競賽，以及 AI PC 支撐的潛在換機效應等，凱基樂觀看待高利率環境對具有剛性需求科技裝置的衝擊應屬有限。

凱基建議投資人，近期選股主軸為成長股與轉機股，成長股主要篩選 2024 年獲利動能強勁且評價水準尚低者，轉機股則主要篩選本次財報三率三升且 2024 年所處產業景氣能見度高者。