〈房產〉雙北捷運房價比一比 南港軟體園區站5年漲近4成居冠

捷運交通爲購屋的重要指標之一，房仲業者根據實價登錄資料，分別統計台北市與新北市各捷運站點周邊房價五年漲幅前五名。其中，南港軟體園區站漲幅 36.3% 居冠，新北市則由新莊區的新北產業園區站及丹鳳站房價漲幅逾三成並列新北第一。

南港軟體園區站平均單價漲至 82 萬

統計台北市各捷運站周邊近五年房價漲幅冠軍由南港軟體園區站拿下，平均單價從 2019 年的 60.3 萬上漲至 2023 年的 82.2 萬元，漲幅高達 36.3%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，因台北市政府積極推動東區門戶計畫，陸續投入不少重點建設，也帶動區域房市的蓬勃。南港軟體園區站不僅鄰近四鐵共構的南港車站、南港展覽館及購物中心，擁有優秀的交通和生活機能；周邊的南港區經貿園區以及軟體工業園區，也吸引科技及金融產業進駐，增加就業機會，推升周邊居住或置產的需求，也帶動房價上漲。

台北小巨蛋站漲到 106 萬

排名第二的台北小巨蛋站，平均單價從 80.1 萬元漲到 106.4 萬元，五年漲幅 32.9%。陳金萍表示，台北小巨蛋站位處精華地段，各項機能優異成熟；因區域發展早，有不少危老改建成商辦大樓及高級住宅，推升周遭房價；周邊有敦化國中小、民生國小，具備明星學區優勢，不僅受到自住、投資置產族群青睞，也有不少有學區設籍需求的家長前來置產，讓周邊房市買氣穩定，房價也有所攀升。

新北產業園區站與丹鳳站漲幅並列第一

統計顯示，新北市漲幅前二名捷運站點都由新莊區拿下，新北產業園區站與丹鳳站以漲幅 34% 並列第一，陳金萍說，新北產業園區站與新莊副都心和頭前重劃區為鄰，也是捷運環狀線及機場捷運線交會站，來往機場或市中心都相當便利；加上知識產業園區及重劃區帶動企業駐點、建設開發，以及就業人口的利多，活絡周邊房市。而房價相較於台北市實惠，吸引不少雙北民眾移居。

此外，位在下新莊的丹鳳捷運站與機場捷運泰山貴和站相距不遠，並鄰近塭仔圳重劃區。隨著重劃區的開發持續推進，各項建設逐步到位，預期未來將吸引大量人口、產業、商圈進駐，目前單價約落在 36.2 萬元左右。經濟實惠的房價與未來房市發展潛力優勢，成為不少首購族群的購屋首選區域。

輔大捷運站漲幅也有 3 成 1

另外，鄰近丹鳳捷運站的輔大捷運站，同樣受益於塭仔圳重劃區的發展，房價有明顯帶動，五年間從 28.9 萬元漲至 38 萬元，漲幅 31.5%。陳金萍指出，丹鳳捷運站和輔大捷運站是大台北地區的蛋白區，房價相對較低，雖然近五年間漲幅高達 3 成以上，但是房價相對其他熱門地段仍屬實惠，是榜單中唯二 3 字頭的區域。

陳金萍指出，捷運是大台北地區最穩定且便利的大眾運輸交通工具，許多民眾都選擇搭乘捷運通勤，「逐捷運而居」已是許多有意購屋民眾的優先選項，加上近幾年捷運路網陸續擴張，讓捷運站點周邊交通便利性大幅提升。