反映鋼市展望 中鴻12月內銷全面漲300元 明年1-2月外銷同步走揚

中鴻 (2014-TW) 開出 12 月內銷盤價， 熱軋、冷軋、鍍鋅每公噸全面調漲 300 元；明年 1-2 月外銷盤價則依產品及地區別，每公噸調漲 20-30 美元不等，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，當前鋼市供需持續改善，煉鋼成本保持高位，亞洲指標鋼廠亦先後開出平高盤，為反映鋼市展望，本次內外銷盤價順勢調漲，並預留後續成長動能。

總體經濟方面，歐盟統計局 10 月 31 日公布通膨初步調查數據，10 月 CPI 降至兩年新低的 2.9%，顯示該地區通膨明顯降溫；11 月 14 日美國勞工部公布 10 月 CPI 年增率放緩至 3.2%，聯準會（Fed）有望結束升息周期。

隨著歐美地區通膨大幅改善，加上 11 月 7 日國際貨幣基金（IMF）上調中國大陸今明兩年經濟增長預測至 5.4% 和 4.6%，預計全球經濟將維持穩健復甦，先前各國鋼廠在成本高漲壓力下，美歐鋼廠已陸續調漲售價。

此外，10 月 24 日中國大陸官方增發人民幣 1 兆元國債提振經濟，加上 11 月 15 日國統局公布 10 月粗鋼日均產量降至年內低點為 255.13 萬噸，且連續四個月下降，鋼鐵供需將加速平衡，有利全球鋼市回溫。