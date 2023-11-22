上市製藥股再添重磅生力軍 生技股王保瑞最快年底轉上市

生技股王保瑞 (6472-TW) 通過臺灣證券交易所審議上市案，最快今年底前就有望轉上市，也是繼南光 (1752-TW)、美時 (1795-TW)、北極星 - KY(6550-TW) 後，又一重磅級製藥公司上市，後續是否帶領生技族群發光也備受矚目。

保瑞在併購效益持續擴大下，業績大幅成長，今年前 10 月營收 121.19 億元，年增 69.54%。前三季純益較去年倍增至 24.65 億元，每股純益 24.63 元，更坐穩生技獲利王寶座。

保瑞提供全方位 CDMO 製藥服務，旗下生產的藥品出口至全球 100 個以上國家，也是目前台灣唯一能夠提供小分子與大分子製程、一站式服務的 CDMO 平台。此外，子公司安成藥不僅在美國學名藥市場累積銷售實績，今年 8 月也透過併購取得 6 項美國品牌藥產品，正式跨足全球最大處方藥品市場的品牌藥業務，並於第四季起正式開始銷售。

另外，保瑞另一子公司保瑞聯邦，是負責台灣及亞太地區的處方用藥、非處方用藥與保健產品的代理與銷售。保瑞聯邦與台灣保健品原料廠晨暉生技 (1271-TW) 的股份轉換案已於 11 月 1 日正式生效，生效後保瑞持有晨暉 36% 股權成為最大單一股東，並於本月起合併營收。