〈BTC大會〉保瑞董座：台灣生技產業能以六面向迎戰兩大機會

保瑞 (6472-TW) 董事長盛保熙今 (28) 日在生技產業策略諮議委員會議 (BTC) 上提到，台灣生技業資本市場迎來兩大機會，包含全球資本市場萎縮、美中關係不佳，此時台灣也能以六個面向來把握機會。

盛保熙表示，儘管全球生技產業持續穩定成長，不過全球資本市場呈現衰退，以美國那斯達克交易所近三年 IPO 數量來看，2021 年高達 108 家，2022 年驟降至 18 家，今年上半年更只有 8 家。

反觀台灣資本市場相對較為活絡，2019-2021 年 IPO 數量都有成長，且公司市值持續擴大，代表產業越來越成熟與國際化，可視為台灣難得的機會。

再者，美中關係緊張情況下，導致陸資撤出併購案，2016 年併購金額與數量達到高峰，總交易額來到 6960 億元，不過美中貿易戰後，2019 年金額僅剩 10 分之一。

盛保熙說，台灣目前處於天時、地利、人和，天時為全球資本市場低迷、美中關係；地利就是台灣；人和除了是美國與中國人不合，而台灣人才到位。

他也提出六項建議，第一、贊助研究組織和機構，掌握市場趨勢，同時吸引掌握技術的外資公司來台；第二、延續生技股的熱度與價值，開放台灣資本市場，允許海外生技公司在台 IPO；第三、提高在地生技製藥產業的投資。

第四、鼓勵台灣生技醫療企業合併，來提高國際競爭優勢；第五、國內生技製藥公司欲併購海外公司時，政府可提供必要性的支援；第六，支持台灣在地生技製藥企業研發新藥。

盛保熙強調，在支持國內研發新藥上，也期望新藥與學名藥可以增加健保價，如果增加 10 億元，將可產生千億元效應，同時讓生技公司進一步增加投資研發費用。