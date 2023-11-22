〈美股盤後〉Fed會議紀要偏鷹 標普那指終結連五紅

聯準會 (Fed) 最新會議紀要傳出「鷹訊」，零售商財報喜憂參半，加上獲利了結賣壓，美股主指週二 (21 日) 集體收黑。道瓊下跌近 65 點。標普和那指分別收低 0.2% 和 0.59%，終結連續第五個交易日升勢。

數據方面，全美房地產經紀人協會 (NAR) 公布數據顯示，10 月成屋銷售下滑 4.1%，經季節因素調整後年率為 379 萬戶，為 2010 年 8 月以來最低。數據公布後，2 年期美債殖利率下跌 3 個基點至 4.87%，10 年期美債殖利率變化不大。

政經消息，聯準會公布最新會議紀要顯示，聯準會官員在最近一次會議上表示對短期內降息興趣不大，特別是在通膨仍遠高於目標的情況下。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員仍擔心通膨可能持續或走高，可能需要採取更多措施。貨幣政策需要保持「限制性」，直到數據顯示通膨令人信服地回到央行 2% 的目標。所有成員一致同意，需要「深思熟慮地推進」利率政策。

值得關注的是，紀要內容寫到，官員們看到金融體系穩定面臨的顯著風險，並指出「股票、住房和商業房地產的估值很高」。

芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測聯準會將於 5 月開始降息的機率達 58%。

幣圈週二傳來一大利空，全球最大加密貨幣交易所幣安執行長趙長鵬已同意承認違犯洗錢行為，根據與司法部達成的全面協議，趙長鵬為洗錢罪支付 5000 萬美元罰金，幣安將支付總計 43 億美元的罰款，以結束針對該公司的刑事調查。趙長鵬辭任下台，幣安區域主管 Richard Teng 將成為幣安的新任 CEO。

美股週二 (21 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 62.75 點，或 0.18%，收 35,088.29 點。

那斯達克指數下跌 84.55 點，或 0.59%，收 14,199.98 點。

標普 500 指數下跌 9.19 點，或 0.2%，收 4,538.19 點。

費城半導體指數下跌 73.01 點，或 1.92%，收 3,732.79 點。

NYSE FANG + 指數下跌 33.89 點，或 0.41%，收 8,282.74 點。

標普 11 大板塊中僅 4 大板塊收紅，資訊科技、房地產領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王幾乎全數盡墨。Alphabet (GOOGL-US) 走升 0.53%；Meta (META-US) 下跌 0.88%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.42%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.16%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.53%。

道瓊成分股逾半下挫。英特爾 (INTC-US) 下跌 2.46%；高盛 (GS-US) 下跌 1.32%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.16%；3M (MMM-US) 下跌 1.04%；旅行家 (TRV-US) 上漲 1.72%。

費半成分股普遍疲弱。高通 (QCOM-US) 下跌 1.92%；輝達 (NVDA-US) 下跌 0.92%；美光 (MU-US) 下跌 2.43%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.18%；AMD (AMD-US) 下跌 1.95%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.36%。

台股 ADR 多收黑 。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.55%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.92%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.78%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 下滑 0.92% 至每股 499.44 美元，盤後其股價續跌。該股週一收盤創下每股 504.09 美元的歷史新高，但於財報發布前收黑。輝達週二盤後公布財報業績優於分析師對第四財季營收和營收的預測，但該公司警示下季因美出口限制將拖累對中國和其他國家的銷售。

微軟 (MSFT-US) 收黑 1.16% 至每股 373.07 美元。OpenAI 風暴不斷。OpenAI 公司約 770 名員工中，已有 738 人簽署要求董事會下台，否則將跟隨前執行長阿特曼 (Sam Altman) 離開公司。

博通 (AVGO-US) 挫跌 1.46% 至每股 981.20 美元。VMWare (VMW-US) 重挫 4.96% 至每股 142.48 美元。博通週二宣布已獲得所有必要的監管批准，並打算於 2023 年 11 月 22 日完成博通對雲端運算公司 VMware 的收購

亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.53% 至每股 143.90 美元。CNBC 引述消息人士報導，亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 在上週出售了價值約 2.4 億美元的股票後，預計將於週二出售更多股份，貝佐斯可能會出售多達 800 萬至 1,000 萬股股票，總價超過 10 億美元。

外傳印度正接近與特斯拉將從明年起開放特斯拉進口電動車，並於兩年內在印度設廠。特斯拉 (TSLA-US) 揚升 2.38% 至每股 241.20 美元。

華爾街分析

CFRA Research 投資策略師 Sam Stovall 表示：「利率最終可能會比市場預期的更長的時間保持在高位。自 1990 年聯準會開始發布聯邦資金利率資訊以來，從升息週期的結束到降息週期的開始，平均會持續 11 個月。」

PineBridge Investments 全球多元資產投資組合經理 Hani Redha 認為：「美國和歐洲通膨下滑是非常積極和相當可觀的。通膨減緩以及隨後金融環境的寬鬆為風險資產提供緩解。」

Miller Tabak + Co 首席市場策略師 Matt Maley 稱：「股市再次完美定價。由於股市現在比三週前的『賣超』更趨於『買超』，投資人在 11 月底到 12 月需要保持非常靈活。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主