波士頓Fed行長：央行須更全面觀察就業狀態

波士頓 Fed 行長柯林斯 (Susan Collins) 周五 (17 日) 表示，隨著整體就業市場趨緊，勞力供應似乎有所改善，這意味著聯準會政策制訂者可能需要在這種時刻減少對通膨的擔憂，讓強勁就業的好處惠及勞工。

在 2010 年代和最近，在職或尋找工作的人數意外增加，有助於擴大就業，但沒有增加工資和其他成本壓力。她表示，聯準會需要更了解這些事態發展，以「有效執行」美國貨幣政策，並努力維持通膨穩定，同時實現就業最大化。

她在波士頓 Fed 為期兩天的勞動市場會議開幕式上發表演說時表示，「最近實現更平衡的部分原因是勞力供應的增加。如今，黃金年齡工人的勞動參與率高於疫情前。這種發展在一年前幾乎沒有人預料得到。」

她說，「如果勞力供應擴大以滿足勞動市場緊張的需求，那麼此時較高水平的經濟活動可能不會產生額外的物價壓力，從而需要收緊貨幣政策。」

柯林斯並沒有說明聯準會當前關於是否需要進一步升息，以將通膨率從目前約 3.4% 的水平降至聯準會 2% 目標。隨著通膨放緩，政策制訂者似乎已經傾向於反對進一步升息。

但她的言論與聯準會即將討論的有關高利率可能需要維持多久的問題相關。包括主席鮑爾在內的官員仍然認為，經濟成長需要在一段時間內低於其潛力水平，這樣通膨才能得到緩解，並實質地下降。

然而，估計「可能性」就需要了解有多少人願意在特定條件下工作。低估這個數字會使經濟看來更接近任何特定勞工數量的極限，並可能導致聯準會官員不必要地試圖限制經濟成長。

避免這種權衡是聯準會 2020 年貨幣政策框架修訂的驅動力。柯林斯表示，當種族群體之間失業率差距持續存在時，聯準會仍需要更好地理解「評估充分就業的複雜性」。疫情重塑了工作規則和模式，圍繞職業培訓或兒童保育的非貨幣政策，有可能進一步改善勞動力供應。

她說，「充分就業通常是透過失業率來定義。但沒有一項統計數據能夠充分描述勞動市場的特徵，因為總數並不能顯示不同人、部門和地方的整體經驗。」「長期以來，按種族或地區劃分的失業率持續走高，反映出美國勞動資源利用不足，這對國家生產力和繁榮產生了不利影響。」