〈焦點股〉00757搭上美股天王微軟、輝達順風車 一起飆出新天價

生成式人工智慧 (Gen AI) 熱潮重啟飆風，微軟 (MSFT-US)、輝達 (NVDA-US) 兩大天王股價齊飆天價，並領軍尖牙股 FANG+ 指數續創歷史新高，追蹤該指數的統一 FANG+ ETF(00757-TW) 今 (21) 日早盤也剽悍勁揚超過 2%，以 63.6 元持續改寫歷史新高價。

美股昨晚在科技股帶動下表現火熱，坐擁十大科技天王的 FANG+ 指數漲幅 1.55%，更是跑贏費城半導體等四大主要指數。微軟是全美第二大雲端業者，正積極擴張資料中心產能，加入 OpenAI 創辦人奧特曼團隊後，將獲得 AI 發展必要的運算能力。

資金大舉力挺雲端股，除了微軟強漲 2.05% 創歷史新高外，雲端數據分析公司 Snowflake(SNOW-US) 也獲追捧，股價上漲超過 3%。

今年上半年的 AI 多頭行情中，輝達扮演衝鋒要角，其將在周二盤後公布第三季業績，分析師預期輝達營收成長將達 170% 以上，第四季甚至可望成長 200%，股價昨先行表態，收漲 2.3%，創歷史新高價 504.09 美元，市值攀升到 1.2 兆美元，坐穩科技五哥地位，僅次於蘋果、微軟、GOOGLE、亞馬遜，此五大美國市值兆元俱樂部的成員都是 FANG+ 指數成分股，也是 FANG+ 指數頻創新高的主要動力。