〈焦點股〉華懋上市蜜月行情放閃 盤中大漲近1倍

華懋 (5292-TW) 今 (21) 日以每股 68 元掛牌上市，隨著明年景氣回溫，加上客戶建廠需求熱絡，明年營運將再創新高，在市場資金卡位下，股價一度衝上 133 元，漲幅達 95.59%，大展蜜月行情。

華懋為環保空氣側處理設備廠，在空氣污染防治製程 VOCs 廢氣處理領域，累積不少大型專案經驗，近年受惠台灣半導體業者擴建新廠，帶動 VOCs 工程需求熱絡，今年即便受景氣放緩，但全年營收仍可持平去年，優於產業表現。

展望明年，由於華懋現階段設備產能僅大致符合客戶需求，產能持續滿載，根據在手訂單與客戶未來需求評估，預計在龍潭廠附近進行擴產，可提升 30-50% 左右的產能，預計 2026 年後開出。

華懋除專注本業，也將原有的核心技術能力應用在再生能源及節能、低碳、資源回收、循環經濟等產品開發，以更有效率的能源使用方式，降低高科技廠房製程廢氣處理的成本及提昇污染物的破壞效率，落實生態環境保護與能源有效利用。

此外，環保署今年 5 月 4 日修訂最新「半導體製造業空氣汙染管制及排放標準」，正式確立未來除大型半導體公司外，中、小型公司之 VOCs 排放量也將備受嚴格管制，可望使 VOCs 處理設備市場規模擴大，將挹注華懋未來營運。