巴隆周刊：10張圖表檢視中國經濟現況

中國正與遜於預期的經濟復甦奮戰，包括海內外疲弱的需求、年輕人高失業率、房地產商債務負擔沉重、與美國之間緊張的關係。

巴隆周刊 (Barron’s) 報導，儘管面臨挑戰，中國經濟第 3 季國內生產毛額 (GDP) 仍交出 4.9% 的成長表現，預料將實現全年 GDP 成長 5% 的目標。

中國政府今年已兩度下調關鍵利率，最近又推出了一系列刺激措施，促使國際貨幣基金 (IMF) 將中國 2023 年經濟成長預測從先前的 5%，上修至 5.4%。

2019 年第一季至 2023 年第三季中國 GDP 年變動，圖表來源：中國國家統計局

刺激措施的效力正在顯現，10 月進口出現反彈，但製造業活動意外萎縮，消費者物價再次下跌，顯示決策官員可能需要採取更多措施來重振經濟成長。

國際投資人可能會對這些喜憂參半的訊號感到茫然，巴隆認為，在趨勢變得更加清晰之前，投資者可以聚焦觀察消費、貿易、外國直接投資 (FDI) 和勞動力這四個領域。

消費

疫情過後，中國社會消費品零售總額大幅反彈，3 月年增 10.6%，4 月和 5 月分別躍增 18.4% 和 12.7%。

但到了今年夏季，社會消費品零售總額年增幅降至 2-3%，低於市場預期，9 月年增幅升至 5.5%。而據中國國家統計局上周公布的資料，中國 10 月社會消費品零售總額年增 7.6%，較 9 月加速 2.1 個百分點。

研究機構「中國褐皮書」(China Beige Book) 營運長 Shehzad Qazi 指出，具體來看，中國消費者對汽車、家具、電器和奢侈品等大件商品的需求有所下降。

奢侈品、汽車、家具及家電、服飾與食品零售額指數對比，圖表來源：中國褐皮書

Qazi 對說：「今年中國消費者非常謹慎，有報復性支出，但範圍較窄也較為集中，我們目前還沒有看到消費者支出像年初預期的那種激增。」

今年「雙 11」購物節期間，中國零售商透過低價策略來吸引消費者。化妝品巨頭雅詩蘭黛 (EL) 最近預警，由於中國市場需求下降，明年獲利可能下降。

貿易

全球經濟疲軟給海外市場正在抑制中國商品的需求，中國的出口已連續七個月低於去年同期，儘管 10 月降幅從 7 月的 14.5% 收斂為 6.4% 。

2022 年 10 月至 2023 年 10 月中國出口（以美元計算）變化，圖表來源：中國海關總署

其中，對美國的出口降幅最大，這是中國商品最大的出口目的地，但對亞洲其他國家的出口開始出現復甦跡象。

Qazi 指出，中國褐皮書對未來貨物出口訂單進行追蹤研究後發現，來自亞洲市場的訂單一直在增加，部分原因是許多中國公司現在透過越南等地向美國出口，以規避關稅。

中國對美國、歐洲、亞洲和其他發展中國家的出口訂單指數，圖表來源：中國褐皮書

由於製造業活動不溫不火，中國的進口需求一直在下降，美國受此影響較小，因為美國經濟主要由國內消費推動。

2022 年，美國的出口僅占 GDP 的 8%，其中 7.5% 出口輸到中國，相較之下，歐盟的出口占其經濟規模的 32.5%，其中 4.4% 出口輸往中國。

2022 年各國家及地區對中國內地出口占 GDP 比，圖表來源：中國褐皮書

那些大宗商品產量高、依賴向中國出口的新興市場受到的衝擊最大，2022 年，蒙古對中國的出口占 GDP 的 63%，其次是剛果民主共和國，比率為 24%。

外國直接投資 FDI

在中國經濟存在一定的不確定性之際，外國公司一直設法把獲利匯回母國，而不是在中國進行再投資，其他市場利率上升，也進一步導致外資流出中國。

中國第 3 季外國直接投資 (FDI) 自 1998 年以來首次出現負值，一年半以前，光單季 FDI 就曾超過 1,000 億美元。

1998 年第 1 季至 2023 年第 3 季中國 FDI 變化，圖表來源：彭博引用中國國家外匯管理局數據

但這並不意味著中國經濟鐵定失敗。經過多年的快速發展，如今中國對外資的依賴程度低於以往，2000 年代 FDI 占中國 3-5%，過去幾年來，此比重已降至 1-2%。

2000 年至 2023 年 FDI 占中國 GDP 百分比變化，圖表來源：中國國家統計局；CEIC

投資人更應關注的是中國國內貸款和投資。中國褐皮書每月抽樣調查一批公司的借貸活動，自疫情以來，獲得貸款的企業比率一直在下降，目前還沒有出現反彈跡象。

2000 年至 2023 年外商直接投資佔中國 GDP 百分比變化，圖表來源：中國國家統計局；CEIC

承貸企業比率

為了刺激借貸，中國加碼國債發行力道，同時調降銀行存款準備金率，但由於經濟前景存在不確定性，企業增加借貸的意願較弱。

圖表來源：中國褐皮書

勞動力

中國正面臨勞動人口下降的問題。今年 1 月的數據顯示，中國人口出現 60 年來的首次下降，去年 60 歲以上人口比率從 2000 年的 10% 上升至近 20%。從 2019 年到 2022 年，中國的勞動人口減少 4,100 萬，佔所有勞動人口的 5%。

中美兩國青年失業率

中國青年失業率較疫情前水準增加了一倍多，今年夏季一度升至 20% 以上，後來中國政府暫停發布該數據。