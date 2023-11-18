〈APEC峰會〉習近平：中國發展的目的 不是要取代誰

中國國家主席習近平周五（17 日）在亞太經合組織（APEC）第三十次領導人非正式會議上發表演說，表示中國堅持走和平發展道路，且發展的根本目的，是讓中國人民過上好日子，不是要取代誰。

習近平並說，大家一起發展，才是真發展。

以下是習近平演講全文：

尊敬的拜登總統，

各位同事：

很高興同大家相聚在美麗的舊金山。這是亞太經合組織領導人第三十次聚首，具有特殊重要意義。感謝拜登總統和美國政府為這次會議作出的周到安排。

亞太經合組織建立領導人定期會議機制以來，始終走在全球開放發展的前沿，有力促進了區域貿易和投資自由化便利化、經濟技術發展、物資人員流動，創造了舉世矚目的「亞太奇蹟」。

當前，世界百年變局加速演進，世界經濟面臨多種風險挑戰，作為全球增長引擎，亞太肩負更大的時代責任。作為亞太地區領導人，我們都要深入思考，要把一個什麼樣的亞太帶到本世紀中葉？如何打造亞太發展的下一個「黃金三十年」？在這一進程中如何更好發揮亞太經合組織作用？

中國古人說：「道之所在，雖千萬人吾往矣。」我們應該秉持亞太合作初心，負責任地回應時代呼喚，攜手應對全球性挑戰，全面落實布特拉加亞願景，建設開放、活力、強韌、和平的亞太共同體，實現亞太人民和子孫後代的共同繁榮。在此，我願提出幾點建議。

第一，堅持創新驅動。創新是發展的強大動力。我們要順應科技發展趨勢，以更加積極姿態推動科技交流合作，攜手打造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境。要加速數位化轉型，縮小數位鴻溝，加快落實《亞太經合組織網路和數位經濟路線圖》，支持大數據、雲端運算、人工智慧、量子運算等新技術應用，不斷塑造亞太發展新動能新優勢。

中國堅持創新驅動發展戰略，協同推進數位產業化、產業數位化，提出了亞太經合組織數字鄉村建設、企業數位身份、利用數位技術促進綠色低碳轉型等倡議，更好為亞太發展賦能。

第二，堅持開放導向。亞太發展的經驗告訴我們，開放則興，封閉則衰。我們要維護自由開放的貿易投資，支持並加強以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，反對將經貿問題政治化、武器化、泛安全化。要堅定不移推進區域經濟一體化，加快推進亞太自由貿易區進程，全面落實《亞太經合組織互聯互通藍圖》，共享區域開放發展機遇。

近期，中國成功舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，為促進全球互聯互通、構建開放型世界經濟注入新動力。中國堅持高水準實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，主動對接《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數位經濟夥伴關係協定》高標準經貿規則，積極推動加入兩個協定進程，同各方共繪開放發展新圖景。

第三，堅持綠色發展。面對氣候變化、自然災害等日益嚴峻的挑戰，我們要堅持人與自然和諧共生，加快推動發展方式綠色低碳轉型，協同推進降碳、減汙、擴綠、增長，落實好《生物循環綠色經濟曼谷目標》，厚植亞太增長的綠色底色。

中國堅持走生態優先、綠色發展之路，積極穩妥推進碳達峰碳中和，加快發展方式綠色轉型。我們提出亞太經合組織綠色農業、可持續城市、能源低碳轉型、海洋汙染防治等合作倡議，推動共建清潔美麗的亞太。

第四，堅持普惠共享。當前，全球發展事業面臨嚴峻挑戰，發展鴻溝加劇。我多次講，大家一起發展才是真發展。我們要全面落實聯合國 2030 年可持續發展議程，推動發展問題重回國際議程中心位置，深化發展戰略對接，共同解決全球發展赤字。歡迎各方積極參與全球發展倡議，深化減貧、糧食安全、工業化、發展籌資等領域合作，構建全球發展共同體，讓各國人民共享現代化建設成果。中國將繼續支持亞太經合組織開展經濟技術合作，共同做大亞太發展蛋糕。

各位同事！

中國正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。中國堅持走和平發展道路，發展的根本目的是讓中國人民過上好日子，不是要取代誰。今年是中國改革開放 45 周年，我們將堅持高品質發展，推進高水平對外開放，以中國式現代化為推動實現世界各國的現代化提供新機遇。我願同各位同事一道努力，推動亞太合作取得更多豐碩成果，共同打造亞太下一個「黃金三十年」！

謝謝大家。