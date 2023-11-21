德國商報：ASML大力投資柏林廠 計劃未來每年平均投入1億歐元

根據德媒《商報》(Handelsblatt) 報導，半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML-US) 今年將向德國柏林廠投資約 1 億歐元，以拓展該廠的生產和開發能力。

ASML 副總 George Gomba 向商報表示，計劃未來幾年平均向柏林廠投入 1 億歐元，同時擴大當地人力。Gomba 解釋，公司自 2022 年初以來已招聘 600 人，目前在柏林擁有 1700 名員工，未來幾年可望進一步增加至 2300 人。

Gomba 表示，柏林廠負責為高精細的半導體設備供應重要零件，像是玻璃、陶瓷等材料的零組件。

ASML 目前市值將近 2500 億歐元，是歐洲市值最高的科技公司之一，同時也是全球唯一銷售極紫外光 (EUV) 光刻機的公司，對 7 奈米以下先進製程以來，EUV 的存在是不可或缺的。

根據此前公布財報，ASML 第三季銷售額為 67 億歐元，年增 16%，獲利則達 19 億歐元左右，年增 11%，雖然上季新訂單大幅減少，Jefferies 認為這種情況不會持續。「我們預估 ASML Q4 將開始出現強勁的訂單動態，主要是因為大客戶台積電對最新一代製程的興趣大幅增加。」

ASML 長期前景同樣樂觀。資產管理公司 Comgest 分析師 James Hanford 表示，正在全球各地設廠或是有設廠計畫的晶片商愈來愈多，這些公司沒有辦法避開 ASML，這對 ASML 來說絕對是有利的。