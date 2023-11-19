本週操盤筆記：輝達將發布財報 市場預計檢驗FOMC會議基調

隨著感恩節假期的到來，下週的財報季總體上更加平靜，但仍有輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 及其他大公司受到投資者關注。經濟數據部分，歐洲主要國家將公布 PMI 數據，在美國部分，FOMC 會議紀要、房屋銷售等事件受到關注，隨著假日季節來臨，零售商的表現也備受矚目。

本週操盤筆記 (1119-1125)

1. 輝達財報

輝達將於 11 月 21 日發布第三季財報。由於樂觀的獲利和強有力的指導，今年人工智慧股票的股價上漲了 240%。 所有目光將集中在輝達的人工智慧和資料中心業務上，別的部分相對比較無所謂。輝達營收預估成長 170%，達到 160 億美元，每股盈餘預估為 3.34 美元，年增 475%。

財報發布之際，輝達推出了備受期待的用於訓練人工智慧模式的 H200 處理單元，並宣布為中國客戶提供一系列符合美國政府出口限制的 IO 晶片。

2. FOMC 會議紀要

11 月 FOMC 會議紀錄將於 11 月 21 日公布，市場認為聯準會主席鮑爾採取了更鴿派的基調， 會議紀要將更多地說明情況是否如此，特別是考慮到會議後一周，聯準會官員發言似乎並不符合已經結束升息的市場預期。

市場預計聯準會將在 12 月會議上維持利率不變，並在明年 6 月降息。會議紀要的基調將提供進一步檢視參考。

3. 歐元區國家 PMI 數據

歐洲 PMI 數據將於 11 月 23 日布。10 月的 PMI 數據顯示，歐元區服務業和製造業的收縮幅度都超出預期，引發了人們對今年最後一季經濟衰退的擔憂。

投資人不僅關注整體數據，也關注次產業，10 月份新業務訂單大幅下降、就業人數 2.5 年來首次下降以及物價壓力降溫。