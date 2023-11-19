瑞祺電美國電信基建長單挹注 未來三年成長動能無虞

樺漢 (6414-TW) 旗下網安設備廠瑞祺電 (6416-TW) 表示，第四季客戶庫存調整告一個段落，營運將優於第三季；明年起則受惠美國電信基建大單開始出貨，以及網安在手訂單創高陸續實現下，公司未來三年營運成長動能無虞。

樺漢 (6414-TW) 旗下網安設備廠瑞祺電 (6416-TW) 17 日法說會上表示，在客戶庫存調整告一個段落下，公司認為第四季營運可望季增，明年在美國電信基建大單開始出貨帶動，未來 3 年營運成長動能無虞。

瑞祺電董事長朱復銓表示，今年以來瑞祺電營運受到庫存去化、地緣政治、持續升息三大因素拖累，其中中國衰退嚴重，資安影響 6-7 成；以接單出貨比 (BB Ratio) 來看，第三季僅 0.91，較上半年 1.09、去年同期 1.32 下滑。

不過，朱復銓認為，隨著客戶的庫存調節第四季告一段落，訂單動能略回溫，營運可望同步季增，此外，今年年贏得專案及開案數量來到近年新高，預計明年邁入量產，部分長單更將奠定公司未來三年、甚至是六年的營運表現。

總經理洪德富補充，未來三年主要成長關鍵動能來自於美國電信基礎建設大單，瑞祺電將供應電信局端設備，包含電話交換機，以及大數據所需的資料處理器 (DPU)，預計明年下半年開始出貨，2025-26 年將大規模放量。

明年三大業務領域展望來看，洪德富認為，整合式通訊系統受惠美國電信基建大單，成長幅度最大；網安專案數也是近三年來最高，持續聚焦高階高單價系統產品；軟體定義廣域網 (SD-WAN) 則估持平。

法人則預估，瑞祺電明年營收可望年增 2 成，且受惠高階機種專案帶動，以及既有產品上附加軟體及加值服務，毛利率可望維持穩定，營益率隨營收規模同步提升，純益、每股純益估穩健成長，2025 年在相關布局發酵下，營運更將迎來大幅成長。