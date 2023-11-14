汽車板需求熱 敬鵬Q3獲利大增擬投資建泰國新廠

汽車板廠敬鵬 (2355-TW) 第三季稅後純益 3.6 億元，賺贏上半年的 2.04 億元，前三季稅後純益達 5.65 億元，每股純益 1.42 元。由於第三季汽車板出貨量大增，敬鵬也因此規劃在泰國新建二廠因應。

敬鵬第三季營收 44.21 億元，毛利率 16.38%，季增 5.58 個百分點，年增 8.75 個百分點，稅後純益爲 3.6 億元，季增 1.21 倍，年增 74.72%，每股純益爲 0.91 元。

敬鵬前三季營收爲 124.06 億元，毛利率 12.15%，年增 5.58 個百分點，稅後純益 5.65 億元，年增 71.82%，每股純益 1.42 元。

敬鵬目前有三大生產基地，台灣占生產 54%、中國 37%，以及泰國占 9%，未來會在泰國加快生產產能布局，目標讓泰國廠先轉虧為盈，同時，敬鵬指出，目前疫情解封，台灣敬鵬先前已對泰國廠完成 3 億泰銖的現金增資，在人員進出便利性增加後，可望依需求對泰國廠的產能加以擴充。

但敬鵬針對未來市場的競爭力評估指出，以泰國廠在現有製程的擴充投資，對於總產能的挹注並不大，最新則規劃再對泰國廠現增 12 泰銖，並開始進行新建新廠的規劃 。

整體敬鵬而言，敬鵬預估在泰國廠的生產量能放大後，加上由移轉高附加價值訂單赴泰生產，將有助泰國廠的獲利能力大幅改善。

目前包括定穎 (3715-TW)、華通 (2313-TW) 及欣興 (3037-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、金像電 (2368-TW) 都確定對泰國投資設廠，而包括敬鵬及競國 (6108-TW) 原在泰國已有設廠提供產能的 PCB 廠，則陸續對泰國廠現增，提升競爭力，敬鵬認為，泰國的 PCB 整體供應鏈將因大廠的陸續進行投資引發的需求而趨於完善，也有助於市場競爭力的提高。

敬鵬 2023 年前三季營收 124.06 億元，就產品應用別來看，汽車板占 80%。