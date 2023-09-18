健鼎9月出貨汽車板及伺服器板量大 估營收季增超越15%高標

蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 在 9 月汽車板及伺服器板爲主的出貨支撐之下，單月營收暫估將維持 50 億元以上的水準，同時，對於第四季暫以維持第三季水準估算，下半年較上半年可望成長 12%，全年營收估約 587 億元，依此一估算，2023 年全年營收仍較去年的 657 億元衰退。

健鼎 2023 年第二季營收 134.43 億元，也是 3 年來新低，公司原保守估第三季營收季增 10-15%。

同時，依目前健鼎的 9 月出貨狀況來看，2023 年第三季營收的營收落點在 155 億元，將可輕易達成原預估季增 10-15% 的高標水準之上。健鼎今 (2023) 年 8 月營收爲 55.09 億元，創今年新高，月增 6.56%，年減 1.07%；2023 年前 8 月營收 383.52 億元，年減 15.26%。

對於 2023 年第四季的出貨重點，健鼎認為除延續第三季的汽車板及伺服器板之外，健鼎也看好記憶體模組板在第四季出貨的大量成長。

健鼎 2023 年上半年營收 276.72 億元，毛利率 16.15%，年減 2.22 個百分點，稅後純益 21.12 億元，年減 27.45%，每股純益 4.02 元。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括：台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案。

健鼎股價今天收盤價報 206 元，較上一交易日下跌 5.5 元或 2.6%，投信依舊站在買方，買超 739 張，爲 9 月以來第 12 個交易日買超，計買超 4.43 萬張。