〈焦點股〉汽車板仍處需求旺季 定穎領軍、敬鵬及高技同展歡顏

11 月仍是汽車板拉貨旺季，汽車板類股今 (1) 日股價以定穎 (3715-TW) 表現最強勢，盤中價量齊揚，漲幅逾 8%，帶動高技 (5439-TW) 及敬鵬 (2355-TW) 走強。

其中，定穎爲投信認養股，最新獲利資訊顯示，定穎 9 月營收 15.03 億元，自結 9 月稅後純益 1.81 億元，月增 33.09%、年增 1.35 倍，單月每股純益 0.65 元，累計第三季稅後純益達 4.16 億元，已超越上半年獲利總和，單季每股純益 1.5 元。

定穎前三季稅後賺 7.48 億元，累計每股純益 2.7 元。

高技看好，下半年營收至少持平上半年，全年拚雙位數成長。高技上半年營收 21.16 億元，毛利率 20.36%，稅後純益 2.53 億元，每股純益也達 2.72 元。而高技在台新產能擴充已完成，可因應增加的訂單。

高技今年上半年產品應用別比重電工爲 35%、網通爲 35%、車用爲 25%、5% 爲半導體應用；高技認為，下半年在網通、車用市場訂單穩健挹注下，營運有機會優於上半年，同時，預估下半年汽車板營收比重仍將維持在 25% 的高營收占比。

敬鵬 2023 年上半年營收爲 79.85 億元，毛利率 9.81%，年增 3.77 個百分點，稅後純益 2.05 億元，年增 66.95%，每股純益 0.52 元。敬鵬受惠去年以來的漲價效益，有助帶動毛利率成長，獲利將持續走高，汽車板客戶端對第三季起的訂單量預估也在成長中，在產能利用率提高及有利匯率因素之下，下半年業績估將表現亮眼。