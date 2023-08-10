AI光環消失？Palantir重挫10% 且連跌6日已破50日MA

數據分析軟體提供商 Palantir (PLTR-US) 曾是人工智慧 ( AI) 熱潮下的大贏家，但自 8 月開始股價直線下墜，且恐會進一步下挫。

Palantir 周三 (8 日) 股價重挫 10.5%，收每股 15.25 美元，為 2022 年 11 月以來的最大單日跌幅，盤後續跌近 1%。經過周三重挫，該股已跌破其 50 日移動均線 (MA) 16.16 美元，為 5 月來首見。技術面已經受到很大損害，目前跌破 17 美元左右的上升趨勢線，其第一支撐位接近 16 美元。

更糟糕的是，該股已經連續 6 天下跌，這期間累計跌幅 22%，為 2022 年 5 月以來最糟糕的 6 日跌勢。

這樣的走勢很奇怪。Palantir 股價於 8 月 1 日達到 19.99 美元的峰值，令今年至當日漲幅達 211%。Palantir 還在周一公佈不錯的季度業績並上調財測，甚至宣布執行庫藏股 10 億美元，分析師似乎也喜歡這些數據。

Raymond James 分析師 Brian Gesuale 周一寫道：「該公司提早獲利，自由現金流優於預期，且資產負債表上有 30 億美元，投資者也對下一季該股納入 S&P 500 指數的可能性抱有熱情。」他周一重申該股「優於大盤」的評級，目標價 22 美元，甚至一些空頭也提高其目標價。

然而，營收成長放緩，銷售預期僅上調 200 萬美元，導致該股現在走跌。加拿大皇家銀行分析師 Rishi Jaluria 周一寫道：「退一步來說，考慮到成長減速和領先指標疲弱，們認為本季表現充其量是喜憂參半。」

該股下一個支撐位是 15 美元，然後是 14 美元。再之後，投資者需要關注其 200 日均線 10 美元。