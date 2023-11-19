拜習會後緊張緩和 台股基本面有撐 點名三族群有戲唱

近來國際資金重返新興市場，台股交投動能增溫，一舉攻上萬七關卡，周線寫下連三紅，外資近一周累積買超 1217 億元、11 月以來已大買逾 1552 億元，法人指出，台股基本面有撐，目前不確定的利空風險暫時消弭，隨著經濟數據陸續公布，以及美國多家大型股財報即將揭曉，投資人宜先觀察，並聚焦在低基期半導體、記憶體及光通訊三大族群。

根據證交所統計，台股 17 日收盤為 17208.95 點，單周上漲 526.28 點，漲幅約為 3.15%。產業別指數方面，漲幅以觀光餐旅類指數上漲 8.93% 最大，跌幅以電子通路類指數下跌 4.18% 最多。全體上市公司市場總值為新台幣 54 兆 3038.96 億元，單周增加 1 兆 6542.87 億元，增幅約為 3.14%。

日盛上選基金研究團隊表示，半導體與科技下游組裝廠等大型企業獲利表現優異，且貨櫃與塑化等景氣循環企業也沒有預期差，支撐整體台股第三季獲利表現，伴隨庫存調整接近尾聲且訂單回溫下，企業獲利回到成長軌道，堅實基本面可望挹注台股上攻力道。

安聯投信台股團隊表示，第三季因市場擔憂 Nvidia GPU 缺貨將影響台灣供應鏈的業績，加上籌碼之前相對凌亂與評價面因素，致使 AI 主題處於整理格局。但從基本面來看，近期包括中美兩地大型 CSP 廠商都在積極採購 AI 伺服器，第四季供應鏈進入密集出貨期，對明年訂單展望也持續上修。

就題材面來看，安聯投信台股團隊認為，升息有望步入尾聲，但美國聯準會對利率政策仍將保持彈性，以及庫存調整等將落底，預料基本面將是左右明年市場的重要主軸，建議可關注低基期半導體族群、受惠景氣有望從谷底走出的記憶體族群，以及受惠基礎建設升級所帶來轉機的光通訊族群。

日盛上選基金研究團隊指出，根據 CME FedWatch 工具，市場堅信 12 月美國將不會進一步上升，並對首次降息的可能性，從原本 6 月提前至 5 月，5 月降一碼以上預期達 67%，資金有望回歸風險性資產。

台股方面，拜習會落幕後，中美達成部分協議，有利氣氛緩和，近期進入類股輪動走勢，短期行情轉為盤堅向上的走勢機率較高，策略以偏多為主，關注明年營運展望樂觀族群。