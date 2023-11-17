土洋同步敲進聯電逾5萬張 外資減碼航空雙雄3.8萬張

台股今 (17) 日終場上漲 37 點或 0.22%，收在 17208 點。外資持續買超台股，買超 236.7 億元，與投信聯手敲進聯電 (2303-TW) 超過 5 萬張，減碼航空雙雄 3.8 萬張以及多檔 ETF。

觀察外資今日操作，外資買超聯電最多、共 4.8 萬張；其他電子股還有鴻海 1.3 萬張、凌陽 1.2 萬張、群創近 1.2 萬張、敬鵬 8769 張、智原 7509 張；金融股青睞中信金 1.6 萬張、兆豐金 9388 張、第一金 9177 張；ETF 則加碼元大台灣 50 與元大台灣 50 反 1 各近 2 萬張，以及國泰永續高股息、國泰臺灣加權反 1、國泰台灣領袖 50。

外資賣超方面，長榮航 2.8 萬張最多、華航近 1.1 萬張，大同 6400 張；電子股鎖定定穎投控 9920 張、金寶 5515 張、康舒也逾 5000 張。ETF 調節富邦恒生國企正 2 共 1.6 萬張、復華富時不動產約 1.2 萬張、統一美債 20 年 7416 張、中信中國 50 正 2、元大美債 20 年、期街口布蘭特正 2 等。

投信買超前十名分別為聯電、華通、華航、定穎投控、高力、世界、神基、雲品、台耀；賣超前十名分別為元大高股息、鴻海、致茂、文曄、東陽、華星光、良維、健鼎、廣達、中華。