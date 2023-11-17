訊芯-KY Q4獲利優上季 CPO產品明年底量產

鴻海 (2317-TW) 旗下封測廠訊芯 - KY(6451-TW) 今 (17) 日召開法說會，總經理徐文一表示，第四季營收較上季持平或小幅下滑，但受惠產品組合優化，獲利會優於上季，共同封裝光學元件技術 (CPO) 產品則預計明年底量產，明年營運審慎樂觀。

徐文一指出，公司數年前已投入 CPO 封測技術研發，可將現有可插拔光模組的功耗率降低 50%，面積縮小 70%，目前已進入樣品階段，明年底、後年會進入大量生產。

徐文一引用研調機構 Yole 報告，預期 2033 年 CPO 市場收入將達到 26 億美元，2022-2033 年複合增長率為 46%，現階段訊芯 - KY 正投入 25.6T、51.2T 的 CPO 矽光光電共封裝模組研發，看好 CPO 會是未來關鍵技術，公司將持續加大研發力道。

另外，針對美中科技戰，徐文一補充，目前歐美客戶偏向從採購到生產都在非中國地區，對訊芯 - KY 來說，由於公司 2019 年就已經決定在中國與越南設立生產基地，因此不論是中系或是歐美系客戶都可以服務。

針對越南廠區，訊芯 - KY 越南北江廠已經投入光纖收發模組前段生產，待客戶驗證通過後，預計在 2024 年導入量產階段，目前越南的光纖收發模組產出仍以河內廠為主。