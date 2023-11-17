〈裕隆集團法說〉中華車樂估明年MG銷售增2成 可能引進首款轎車

中華車 (2204-TW) 今 (17) 日召開法說會，對於代理 MG 品牌進入台灣市場僅短短 1 年即熱銷破萬台，中華車表示，2 款休旅車銷售成績亮眼，目標明年銷量年增 22%，導入的新車款可能是轎車。

中華車設定，MG 明年銷量上看 6.6 萬台，年增約 22%，為因應銷售需求，中華車也進行產能擴增，預計從月產 1800 台調升至 2300 台。

中華車說明，由於 MG 品牌獲車主肯定，將持續投入資源，發展智能網聯關鍵技術、培植在地協力體系，並加速優化產品線、導入全新新能源車型，確保長期成長動能，明年的新車款可能是轎車。

MG HS 榮獲 2023 車訊風雲獎最佳國產中型 SUV，並連 6 個月單月領牌台數突破 1000 台，帶領 MG 品牌今年前 10 月領牌衝破 10000 台。

就國內總車市規模來看，中華車預估，今年可望超過 46 萬台，但明年應會略降至 45 萬台。

另外，對長年深耕的電動二輪市場，中華車估全年可銷出 5000 台，而在推出全新白牌換電車型 EZ-R，並擴增經銷商據點後，明年目標 7700 台。

中華車表示，電動二輪產品線涵蓋白牌快充 (勁炫、iEPickup)/ 電動自行車 (Shine/Bobe) 慢充，以及白牌換電 (EZ-R) 和綠牌換電 (EZ1) 車型，可滿足不同客群需求，配合政府電動化政策，將持續參與政府標案和青年購車專案。