台康生乳癌胃癌生物相似性藥 取得歐盟上市許可

台康生 (6589-TW) 今 (17) 日公告，旗下乳癌和胃癌生物相似性藥 EG12014(Trastuzumab Biosimilar 150 毫克，靜脈使用)，獲得歐盟執委會 (EC) 藥品上市許可，後續將透過授權夥伴 Sandoz AG 來銷售。

利多消息激勵下，台康生今日股價開高震盪，早盤最高至 111 元，上漲 8 元，漲幅 7%，後續漲勢收斂至 4% 上下；母公司台耀 (4746-TW) 母憑子貴同步走高，也有逾 3% 漲幅。

台康生開發的 EG12014、藥品名 Herwenda，是用來治療人類表皮生長因數受體 2 陽性 (HER2 陽性) 乳腺癌和轉移性胃癌。2019 年 4 月與國際藥廠 Sandoz 簽署授權合約，由台康生負責 EG12014 的開發和生產、Sandoz 取得不包含台灣、中國、俄羅斯及部分亞洲國家的全球銷售，及在授權市場上獲得批准後商業化藥品的權利。

乳癌和胃癌在歐洲是最常見的癌症之一，兩者合併每年導致近 20 萬人死亡。此外，每年有超過 35.5 萬名女性被診斷出乳腺癌，其中每年有 9.2 萬人死於該病，且是女性癌症死亡的主要原因。

在乳腺癌的病例中，有 20% 的患者表現出 HER2 蛋白過表達，或 HER2 基因擴增，導致細胞不受控制生長和分裂。HER2 陽性癌症特別具有侵襲性，對靶向治療有很好的反應。

另外，胃癌是所有癌症類型中第六常見的，每年導致 10.7 萬人死亡，是歐洲癌症相關死亡的第四常見原因。

根據原開發廠羅氏 (Roche)2022 年度銷售數據，Herceptin(主成份 Trastuzumab) 全球銷售額達 21.42 億瑞士法郎 (約新台幣 742 億元)，其中，美國銷售額為 4.76 億瑞士法郎、歐洲 4.22 億瑞士法郎。