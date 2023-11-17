雲品連2日罕爆萬張大量、投信大買 飯店營運外有這項利多

連鎖飯店宴會業者雲品 (2748-TW) 連續兩個交易日罕見爆出超過萬張的大量，股價創 8 月以來新高，並吸引投信單日加碼破千張，今 (17) 日亮漲停燈號，除了受惠住房和餐飲實況熱絡，法人指出，不同於同業主要經營飯店場域，雲品還有委託管理業務，具高毛利特性，接下來烏來和中國杭州新點陸續開，值得期待。

雲品最新受委託管理案為新北市烏來紅河谷溫泉別墅，命名為「蘇卡利 ‧ 漫活 (Sokali‧Maho)」，定位頂級國旅和宴會市場，目前以生態工法低度開發方式興建中，預計明年第二季正式開幕。

雲品委託經營案共分為五大類，分別為星級酒店、宴會餐飲、頂級民宿、永續園區、豪宅銷售延伸服務，隨著疫後觀光餐飲需求強勁復甦，全台尚有 10 處案源討論中。

雲品已營運中的委託管理據點包括，新北淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特、台南市安平區宴會，以及台中水湳圓觀等。

儘管日月潭雲品歷時 5 個月的大改裝，雲品前三季合併營收仍成長 17.9%，每股獲利更大幅提升 103.4%，雲品強調，此反映聯合接單推廣銷售和人力支援調度控制成本有成，未來除了飯店業務，館外餐飲、委託經營管理事業均為核心營業項目，有助獲利能力穩健成長。