台康生微生物新廠2025年啟用 產能提升9倍

台康生技 (6589-TW) 今 (21) 日在竹北生醫園區舉行「全新微生物細胞商業化量產工廠建置工程」開工典禮，新廠預計 2025 年量產，產能將提升 9 倍。

台康生微生物新廠將建置各一個 1000 公升及 350 公升不銹鋼發酵反應槽，以及二條下游生產線；廠房共 10884 平方米含地下一層及地上 8 樓之廠房設施、庫房與支援系統。

微生物新廠為目前已啟動生產的蛋白質商業化生產廠旁延伸區域，並將於 2025 年開始正式啟動生產，建置完成後產能將較現有微生物細胞廠擴增 9 倍。

台康生補充，新廠除了緩解在 2025 年現有產能趨於滿載之不足外，更能承接國際以微生物細胞表達生產如重組蛋白及 pDNA 質粒 (mRNA 及病毒載體的起始原料) 的商業化生產需求，使 CDMO 業務量能邁向另一個重要的里程碑。

根據 Coherent Market Insight 報導，2026 年全球使用微生物細胞表達的 CDMO 委外市場在將超過 100 億美元，年成長率高達 12.5%。隨台康生技微生物細胞生產廠 2025 建置完成後，CDMO 業務將更加持續高速成長。

台康生是國內唯一具備美國與日本查廠通過的生技製藥 CDMO 生產廠。其中汐止微生物生產廠在 2020 年已取得日本厚生省 GMP 認證，目前也承接日本客戶上市所需的原料藥，及多項客戶開發至臨床試驗階段的產品。

另外，哺乳動物細胞竹北生產廠也將在今年第三季啟動第二條生產線，產能也將擴增至 25500 升，啟動後也已排定批次生產。

台康生表示，除了既有國內外案件持續成長外，美國、日本及歐洲與亞洲市場的新客源也陸續增溫；同時在今年也建置完成 pDNA 質粒技術平台，將延伸至細胞及基因治療相關之 CDMO 服務，新微生物生產廠更可以承接 mRNA 藥物開發所需 pNDA 的原料需求