全力招商 習近平：下一個「中國」 還是中國

中國國家主席習近平周四（16 日）在亞太經合組織工商領導人峰會上發表書面演講，表示將不斷完善外商投資權益保護機制，全面保障外商投資企業國民待遇，並強調中國仍是全球經濟成長最大引擎，歡迎各國企業繼續投資中國。

以下是習近平的演講全文：

各位工商界代表，

女士們，先生們，朋友們：

很高興應邀出席亞太經合組織工商領導人峰會。多年前我曾到訪舊金山，這座美麗城市的開放、包容、創新給我留下深刻印象。

30 年前，面對冷戰結束後「人類向何處去」的世界之問、歷史之問、時代之問，亞太地區領導人順應和平和發展的時代潮流，召開了首次亞太經合組織領導人非正式會議，一致同意超越集團對抗、零和博弈的舊思維，深化區域經濟合作和一體化，致力於共建一個活力、和諧、繁榮的亞太大家庭。這一重大決定推動亞太發展和經濟全球化進入快車道，助力亞太成為世界經濟增長中心、全球發展穩定之錨和合作高地。亞太合作的非凡歷程帶給我們許多深刻啟示。

——開放包容是亞太合作的主旋律。亞太發展靠的是開放包容、取長補短、互通有無，而不是對立對抗、以鄰為壑、「小院高牆」。我們秉持開放的區域主義，共同制定了茂物目標和布特拉加亞願景，推進貿易和投資自由化便利化，提升區域經濟一體化水準。過去 30 年，亞太地區平均關稅水準從 17% 下降至 5%，對世界經濟增長的貢獻達到七成。

——共同發展是亞太合作的總目標。發展是亞太地區永恆的主題。我們始終聚焦發展，不斷深化經濟技術合作，增強發展中成員自主發展能力。我們共同開創了自主自願、協商一致、循序漸進的「亞太經合組織方式」，尊重各成員發展權。過去 30 年，亞太地區人均收入翻了兩番還要多，十億人口成功脫貧，為人類進步和全球可持續發展作出重要貢獻。

——求同存異是亞太合作的好做法。亞太地區經濟體歷史文化和發展階段不同，在亞太地區推進合作不能要求整齊劃一，只能走求同存異的路子。過去 30 年，我們妥善應對亞洲金融危機、國際金融危機等重大挑戰，維護了亞太經濟發展的良好勢頭，靠的就是謀大勢、顧大局，弘揚和而不同、和衷共濟的夥伴精神，不斷將成員多樣性轉化為合作動力，優勢互補，攜手共進。

女士們、先生們、朋友們！

世界進入新的動蕩變革期，世界經濟增長動能不足，不穩定、不確定、難預料因素增多。亞太合作下一個 30 年將走向何方，成為我們面臨的新的時代之問。「萬物得其本者生，百事得其道者成。」我們要秉持亞太經合組織初心，牢記歷史賦予我們的使命，推動亞太合作再出發。

舊金山是《聯合國憲章》簽署地，寄托著各國人民對世界和平的美好願望。和平來之不易，發展任重道遠。我們要共同維護聯合國憲章宗旨和原則，堅持對話而不對抗、結伴而不結盟的國與國交往之道，維護亞太繁榮穩定。亞太不能也不應該淪為地緣博弈的角鬥場，更不能搞「新冷戰」和陣營對抗。

亞太繁榮發展的歷程表明，唯有合作才能發展，不合作是最大的風險，搞「脫鉤斷鏈」對誰都沒好處。我們要堅持開放的區域主義，堅定不移推進亞太自由貿易區進程，尊重經濟規律，發揮各自比較優勢，促進各國經濟聯動融通，加強相關區域經貿協定和發展戰略對接，打造合作共贏的開放型亞太經濟。

面對新一輪科技革命和產業變革浪潮，我們要著眼長遠、把握機遇、乘勢而上，推進數位化、智慧化、綠色化轉型發展，共同強化科技創新和成果轉化，推進數位經濟和實體經濟深度融合。要攜手完善全球科技治理，強化科技創新對綠色化數位化轉型和可持續發展的支撐，營造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境。

10 年前，我提出推動構建人類命運共同體的理念。亞太經合組織制定的布特拉加亞願景，明確提出 2040 年建成亞太共同體，為亞太合作指明了方向。近年來，針對全球迫切需要，我又提出了全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，旨在推動各方攜手應對各種全球性挑戰、促進全球共同發展、增進全人類福祉。中方願同亞太各方一道，推進落實這些倡議，共同建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。

女士們、先生們、朋友們！

今年以來，中國經濟持續回升向好，增速在全球主要經濟體中保持領先，高品質發展扎實推進。中國仍然是全球增長最大引擎，今年對全球經濟增長的貢獻將達到三分之一。正如工商界朋友所言，中國已經成為最佳投資目的地的代名詞，下一個「中國」，還是中國，歡迎各國工商界朋友們繼續投資中國、深耕中國！

中國具有社會主義市場經濟的體制優勢、超大規模市場的需求優勢、產業體系配套完整的供給優勢、大量高素質勞動者和企業家的人才優勢，經濟發展具備強勁的內生動力、韌性、潛力。過去，中國在不斷戰勝風險挑戰中爬坡過坎，取得歷史性成就。現在，中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面沒有變也不會變。我們有信心、更有能力實現長期穩定發展，並不斷以中國新發展為世界帶來新動力、新機遇。

中國深入貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，堅定不移推進高品質發展，經濟增長的含金量更高、綠色成色更濃。近年來，中國新能源車、鋰電池、光伏產品「新三樣」出口快速增長，即將啟動的全國溫室氣體自願減排交易市場將創造巨大的綠色市場機遇。我們將加快推進現代化產業體系建設，為各類經營主體共享發展成果提供更好制度性保障，不斷培育新的增長動能、釋放更大發展空間。

我們堅持敞開大門搞建設，堅定不移推進高水準對外開放，進一步擴大市場准入，已經宣布全面取消制造業領域外資准入限制措施。近期成功舉辦了第六屆中國國際進口博覽會，本月下旬還將舉辦第二屆全球數位貿易博覽會，進一步擴大開放，同各國共享發展機遇和紅利。中國正在高品質實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，主動對接《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數位經濟夥伴關係協定》高標準經貿規則，積極推動加入兩個協定進程，擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡。今年是我提出共建「一帶一路」倡議 10 周年。上個月，中國成功舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，形成了 458 項成果，中國金融機構成立 7,800 億元人民幣的「一帶一路」項目融資窗口，中外企業達成 972 億美元的商業合作協議，這將推動共建「一帶一路」高品質發展，為全球互聯互通、促進發展繁榮注入強勁動力。

無論國際形勢如何變化，中國打造市場化、法治化、國際化營商環境的決心不會變，一視同仁為外商投資提供優質服務的政策不會變。我們將不斷完善外商投資權益保護機制，進一步縮減外商投資准入負面清單，全面保障外商投資企業國民待遇，持續加強知識產權保護。我們將努力打破制約創新要素流動的壁壘，深化數位經濟領域改革，促進數據依法有序自由流動。同時，推出更多「暖心」舉措，優化外國人來華和停居留政策，著力打通大家在華使用金融、醫療、網路支付等服務的堵點，為外國工商界朋友來華投資興業提供更好保障。

我想強調，中國經濟克服挑戰、穩步前行，實現高品質發展，這也是推進中國式現代化的必然要求。中國式現代化的出發點和落腳點是讓 14 億多中國人民過上更加美好的生活。對世界來說，這意味著更加廣闊的市場和前所未有的合作機遇，也將為世界現代化注入強大動力。

女士們、先生們、朋友們！

亞太工商界素來是亞太合作和全球發展的弄潮兒。希望大家弘揚「敢為天下先」的創新精神，為構建開放型亞太經濟、助力世界經濟發展作出更大貢獻。歡迎全球工商界積極參與中國式現代化進程，共享中國高品質發展帶來的巨大機遇！

謝謝大家。