美股重點新聞摘要2023年11月17日

今日操盤前瞻

美股財報 (11/16 盤後)：應材 (AMAT)

美國 10 月營建許可、新屋開工

拜登 APEC 致詞：美中關係穩定對全世界有利 印太地區對美國至關重要

各界矚目的「拜習會」結束後，美國總統拜登出席亞太經濟合作會議企業領袖高峰會 (APEC CEO summit)，他表示，全世界都期待美國和中國更妥善管理彼此的競爭，美中關係穩定不只對彼此有利，對全世界也有利。閱讀全文...

應材傳因違法向中芯出口半導體設備 遭美國司法部調查

應用材料 (Applied Materials) 周四 (16 日) 盤後股價急挫。有報導指出，這家半導體設備商因違反對中國最大晶片商中芯國際的出口管制，正在接受美國司法部調查。閱讀全文...

Fed 官員：通膨回落還需一段時間 強勁支出與經濟成長放慢降溫速度

美國聯準會 (Fed) 多名官員在周四 (16 日) 發表談話，其中克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 認為，雖然通膨已經降溫，但要回到央行 2% 目標還需要時間。而今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員之一的 Fed 理事庫克 (Lisa Cook) 指出目前經濟成長和消費者支出態勢可能會放慢通膨降溫步伐。閱讀全文...

美上周續領失業金人數連八周上升 創近兩年新高

美國勞工部周四 (16 日) 公布最新數據顯示，上周續領失業金人數連八周上升，創近兩年來新高，凸顯失業者在尋找新工最面臨的挑戰越來越大，也意味著就業市場降溫。有分析指出，人數攀升可能推升 11 月失業率成長，這意味著聯準會 (Fed) 升息周期已結束。閱讀全文...