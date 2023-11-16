友達將首次進軍CES 2024 將秀Micro LED車用顯示技術

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (16) 日宣布，將首度參加明年美國消費性電子大展（CES 2024），以「Driving the Future of Smart Mobility」為主題，重點展示全新智慧座艙及多項最新研發的 Micro LED 車用顯示技術。

友達執行長暨總經理柯富仁表示，友達擁有強大的研發團隊與先進製造實力，打造卓越的智慧座艙解決方案，透過 CES 2024 向全球展示友達最新研發的多項 Micro LED 車用顯示技術，深入車用市場與顧客共創商機。

此外，友達表示，首度將 Micro LED 導入「互動式透明智慧車窗（Interactive Transparent Window）」及「可捲式後座娛樂顯示器（Rollable RSE）」，獲 CES 2024 Innovation Awards「車內娛樂創新獎（In-vehicle Entertainment）」肯定。

其中，「互動式透明智慧車窗（Interactive Transparent Window）」更拿下「最佳創新獎」 （Best of Innovation Honoree），將高透明、高亮度、清晰的 Micro LED 顯示器整合到車側窗中，結合觸控功能，可滿足乘用者的多元化需求，同時，透過與車外鏡頭連接，提高乘客安全性。

友達也將於明年 1 月 9 日至 12 日在美國 CES 2024 展出本次獲獎的兩項 Micro LED 車載顯示創新應用。