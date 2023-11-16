Mars以6.62億美元收購Hotel Chocolat

美國食品巨頭瑪氏 (Mars) 周四 (16 日) 表示，將以 5.34 億英鎊 (約 6.62 億美元) 收購英國巧克力品牌 Hotel Chocolat，以提升其國際影響力。

Hotel Chocolat 成立於 20 年前，將合乎道德、價格實惠的奢華巧克力帶入商業街。該公司表示，此次交易將使該品牌「進一步更快」擴張。

聯合創始人兼執行長舍爾維爾 (Angus Thirlwell) 發表聲明表示，「我們知道我們的品牌與海外消費者產生共鳴，但營運供應鏈的挑戰阻礙了我們。透過與瑪氏合作，我們可以更快地擴大我們的國際影響力。」

這項消息使得在倫敦證券交易所上市的 Hotel Chocolat 的股價在周四早盤交易飆升超過 160%。截至當地時間上午 9:30 至 366.50 便士。

瑪氏的上億英鎊出價相當於每股 375 便士的收購價格。

Hotel Chocolat 主要位於英國，在國內擁有 124 家商店，在海外擁有多家商店。

其國際擴張遇到了阻力。2022 年 9 月，該公司在關閉美國商店幾個月後，停止了在美國的直接面向消費者的網站銷售。舍爾維爾表示，「營運供應鏈挑戰」至今阻礙了該品牌的成長。

該巧克力製造商還在聖露西亞擁有一座莊園，該莊園擁有 140 英畝的有機可可農場及其豪華生態度假村 Rabot Hotel。

瑪氏零食全球總裁克拉克發表聲明表示，「我們相信，瑪氏將成為 Hotel Chocolat 的一個優秀的長期家園，提供一個志同道合、具有創業精神和目標導向的環境，以最大限度地發揮已經深受消費者喜愛的 Hotel Chocolat 品牌的潛力。」