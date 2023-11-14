雪佛龍收購赫斯 取得150億美元稅收優惠

雪佛龍 (CVX-US) 和稅務專家表示，雪佛龍收購赫斯 (Hess)(HES-US) 的交易將帶來價值 150 億美元的稅收優惠，這些優惠一度被忽略，因為合併後的公司通常會利用赫斯過去的虧損來削減未來的稅款。

稅賦是雪佛龍上個月大規模收購赫斯的一個鮮為人知的優勢。稅收優惠預計將為這家美國第二大石油和天然氣生產商在未來幾年提供數億美元的額外年度現金流。

美利堅大學科戈德商學院會計學教授威廉森表示：「雪佛龍對赫斯的估值肯定會考慮到稅收優惠。」「赫斯的虧損將能在幾年內大幅降低雪佛龍的稅率。」

1918 年《稅收法案》首度允許企業將虧損結轉為稅收優惠，以平抑隨時間大幅波動的收入。但只有當一家公司最終能夠賺到足夠的錢來繳納巨額稅款時，這些虧損才會派上用場。

根據赫斯的財報，在兩家公司同意這項 530 億美元的全股票合併交易前，赫斯前幾年的淨營運虧損超過 150 億美元，並且由於獲利低和虧損嚴重而無法利用這些虧損。

這家獨立石油和天然氣鑽探公司在 2016 年因油價暴跌而遭受重創，至今未能完全復元。

雪佛龍財務長布雷伯 (Pierre Breber) 在 10 月 23 日交易後不久的電話會議上告訴分析師，雪佛龍將受惠於赫斯過去的虧損，「當這些公司合併時，我們在美國的收入會更高，可以善用這些淨營運虧損。」

該公司拒絕提供有關稅收優惠規模的任何細節。

威廉森解釋，1986 年的稅法改革限制了企業每年可以將多少淨營業虧損計入其稅單，這項規定意在阻止企業僅僅為了淨營業虧損而進行收購。

這個限額的計算方法是將收購價值乘以美國國稅局每月公佈的適用聯邦稅率 (AFR)。

威廉森表示，以雪佛龍合併案為例，針對美國所得稅的淨營業損失限額一年最高可能只有 19.3 億美元。當該損失限額乘以 21% 的美國聯邦稅率時，底線效應就是每年可能超過 4 億美元的額外現金流。

聖母大學會計學教授塞達 (Jim Seida) 表示：「某些項目可能會導致金額更高或更低，但這種估計給出一個良好的起始數字。」