〈陸港盤後〉中國房價寫下八年來最大跌幅 深成指跌破1萬點

中國 A 股市場三大指數周四（16 日）收盤齊跌，深成指跌破 1 萬點大關，中國 10 月房價出現八年來最大跌幅，可能會進一步打擊買家信心，且投資人認為美中關係僅取得小幅進展。

滬指周四收盤跌 0.71% 報 3,050.93 點，深成指跌 1.23% 報 9,954.4 點，創業板指大跌 1.85% 報 1,978.12 點；兩市成交額合計人民幣 8,507 億元，「北向資金」淨流出 21.9 億元。

半導體、釀酒、保險、有色、醫藥、鋼鐵等類股走低，短劇遊戲、抖音概念股、小米概念股等活躍。

香港恆生指數周四收盤跌 1.36%，報 17,832.82 點，恒生科技指數重挫 1.85%，報 4,049.72 點。

據《彭博》報導，中國國家統計局周四公布的數據顯示，上月 70 座城市的新屋價格（不含保障性住宅），較 9 月下跌 0.38%，跌幅大於 9 月的 0.3%，並且是 2015 年 2 月以來最大跌幅。

中古屋房價跌 0.58%，為 2014 年 10 月以來最大跌幅。

本周官方數據顯示前十個月全國房地產開發投資額的降幅進一步擴大後，上述數據成為房地產市場持續低迷的最新證據。

8 月以來主要城市推出的新刺激措施，提振房市成效甚微，拖累了中國經濟復甦。

中指控股副研究總監陳文靜表示，中國經濟重啟後，房地產市場在今年稍早出現反彈，「結果是曇花一現」， 「收入減少和房地產市場前景不明，令購房者望而卻步」。

此外，美國總統拜登周三在加州費羅麗莊園與中國國家主席習近平舉行會談，拜登在會後記者會上再次稱習近平是獨裁者，可能會導致拜習會成果蒙上陰影。

Straits Investment Holdings 公司基金經理人 Manish Bhargava 表示：「短期內中國投資格局恐怕依然複雜。」Bhargava 說，這次會議朝正確方向邁出了一步，但拜登稱習近平是獨裁者，引發周四中國股市下跌。

《彭博》指出，目前沒有跡象顯示美中兩國在微晶片出口、關稅、南海等更大問題方面取得進展。