〈台睿展望〉瞄準新劑型新藥市場 口服抗癌藥一期臨床下月納入首位病患

台睿 (6850-TW) 除了新藥開發外，瞄準新劑型新藥市場開發兩項產品，包括口服抗癌藥物 TRX-920 以及治療發炎性腸炎 TRX-105，其中，TRX-920 已在台展開一期臨床試驗，預計下 (12) 月就會納入首位病患。

總經理簡督憲表示，旗下口服抗癌藥物 TRX-920 是與法國藥廠合作開發，將原廠的針劑改為口服用藥，規劃未來治療胰臟癌、肝癌等。TRX-920 的一期臨床試驗除了在台灣展開外，今年也向美國 FDA 提出臨床試驗申請，此臨床將會測試受試者最大安全劑量。

治療發炎性腸炎 TRX-105 方面，原廠是用來治療風濕性關節炎、止痛、降發炎等，台睿則是改良劑型成口服，目前已完成劑型開發，讓 TRX-105 到直腸後才會釋放藥物，目前也已完成相關專利，預計明年會在台灣、歐洲等地區提出人體臨床試驗申請。

董事長林羣指出，經過數十年的磨劍，台灣新藥的授權案例如雨後春筍冒出，每隔一段時間就會看到新藥公司以創新高的價格授權給國外藥廠，為新藥投資注入強心針。

今年順利授權的公司，包括國邑藥品、昱展新藥、安基生技，近年還有台微體、億達生技、合一生技等。其中，昱展新藥開發的長效型鴉片成癮注射劑新劑型藥物 ALA-1000，以 8.62 億美元稱冠。