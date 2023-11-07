美國眼科學會登場 仁新發表青少年斯特格病變新藥二期數據

美國眼科學會 (AAO)2023 年會在舊金山登場，仁新 (6696-TW) 子公司 Belite(BLTE-US) 開發的青少年斯特格病變 (STGD1) 新藥 LBS-008，其二期臨床試驗結果正向，並獲邀在年會上進行發表。

Belite 董事長兼執行長林雨新表示，該二期臨床試驗的最終數據證實 LBS-008 的安全性，並顯示相較參與疾病自然史研究 (ProgStar) 的患者，接受 LBS-008 治療的受試者視網膜萎縮區域增長持續較低，期望未來在臨床三期試驗中看到類似的數據，進一步支持 LBS-008 成為首個治療 STGD1 的口服藥物。

LBS-008 二期臨床試驗計畫主持人 John Grigg 指出，雖然兒童時期發病的 STGD1 的特徵為視力快速下降和疾病快速惡化，導致病患很年輕便永久失明，不過此臨床二期最終數據證明接受治療的患者的病變進程獲得減緩，且多項結構性與功能性參數均持續穩定化，包括視力的穩定。

仁新表示，該二期臨床試驗的受試者年齡介於 12-18 歲、共 12 位，完成 24 個月的治療，最終數據持續顯示 LBS-008 的安全性與良好耐受性，未有受試者因副作用而退出。其中，有近 42% 受試者在接受 24 個月治療後未出現視網膜萎縮區域。

視力分析顯示，多數受試者的最佳矯正視力經過 24 個月治療後呈現穩定，平均僅損失 5 個字母 (BCVA 損失少於 10 個字母臨床上視為無顯著變化)；另外，與疾病自然史研究中具有相似特徵 (年齡小於 18 歲 0 之參與者相較，接受 Tinlarebant 治療之受試者的 DDAF 增長比 ProgStar 持續較低，並達到統計上的顯著差異 (p