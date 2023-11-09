逸達前列腺癌新藥在美銷售量續創高 本月分潤金有望回升

逸達 (6576-TW) 旗下治療晚期前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 毫克六個月緩釋針劑，10 月美國終端銷售量成長至 1699 支，月增 6.5%、年增 395.3%，續創高，不過因整體分潤金一次性調整影響，導致 10 月營收較前一月下滑，預期 11 月有望回溫。

逸達 10 月營收 1272 萬元，月減 79.03%、年增 5580%；前 10 月營收 1.39 億元，年減 52.28%。公司說明，雖然 10 月美國終端銷售量創新高，不過整體銷售分潤金額受到一次性調整項影響而較低，預期 11 月銷售分潤金有望回升，且近期供貨價格也有明顯提高。

另外，逸達開發的口服新藥 ALDH2 活化劑 FP-045，預計明年展開治療間質性肺病引起的肺高壓 (PH-ILD) 的二期臨床試驗；而與 FP-045 同系列的化合物口服醛去氫酶 ALDH2 活化劑 AD9308，可透過調節心臟中的 Dicer-miRNA 途徑改善心臟衰竭，此研究成果也攜手西聖保羅大學共同發表在心血管類別之頂尖醫學期刊《European Heart Journal》(歐洲心臟雜誌)。

聖保羅大學醫學院生醫科學研究所教授 Julio C.B. Ferreira 表示，過去幾年累積不少關於 ALDH2 生物學以及逸達 ALDH2 活化劑在心血管和肌肉疾病中的治療應用上的轉譯數據。此篇新發表的論文闡明心臟衰竭疾病病理學的一個新機制，並能更好理解 ALDH2 活化劑如何在心臟衰竭動物模型中顯著改善心臟功能和減少重塑的途徑。

逸達研發長楊文津指出，此數據進一步擴展對於 ALDH2 在心血管代謝疾病中生物學角色及作用的理解，並更加鞏固 ALDH2 活化劑在一個多樣化的疾病群體治療潛力的看法，其中粒線體功能障礙發揮著關鍵作用。