〈貴金屬盤後〉金價小跌 升息完成押注與美元升值兩股力量拉扯

黃金期貨周三 (15 日) 小跌，保持在一周高點下方，美元升值雖然帶來賣壓，但市場對聯準會 (Fed) 升息已完成、利率觸頂的預期心理，成為金價的支撐。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 0.1%，報每盎司 1964.30 美元。

黃金現貨價下跌 0.1%，報每盎司 1960.49 美元，稍早曾觸及一周高點。

美國周三公布 9 月零售銷售修正值意外優於市場預期後，美元指數 (DXY) 上揚 0.4%，10 年期美債殖利率反彈。

金價周二曾勁揚近 1%，原因是當天公布的美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 持平。美國周三公布 10 月生產者物價指數 (PPI)，出現三年半來最大降幅，是通膨壓力降溫的最新跡象。

High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meger 說：「CPI 和 PPI 的結果對金價都有正面的支撐效果，因為兩者都顯示通膨持續降溫，強化 Fed 已經完成升息的預期。」

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，投資人幾乎篤定 Fed 12 月將再度按兵不動，大多數人更預測 2024 年 5 月起將開始降息。

雖然黃金被視為通膨避險工具，但在升息環境中，不孳息的黃金投資魅力相對降低。

紐約獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「殖利率上升，讓金價開高走低。對黃金資產來說，我認為前景仍是良好的，但漲幅將會更加受限。」

投資人也觀望 10 月零售銷售，該報告止住連續幾個月的強勁成長、轉為下滑，代表需求減弱，有助於鞏固 Fed 暫停升息的可能性。