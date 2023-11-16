黃金波動加劇 上演多空交戰

中東局勢緊張，黃金再度成為市場關注焦點。不過，雖然以巴衝突引發避險需求，激勵黃金價格走高，一度衝上 2,000 美元以上，然而，對於黃金後續走勢，市場多空看法不一。

芝商所黃金期貨價格走勢，突破 2,000 美元後回落至 1,960 美元（截至 11 月 9 日）

以巴衝突 激勵黃金走揚

傳統上，當全球經濟或政治不確定性時期，黃金向來被視為「避險工具」，尤其一旦爆發地緣政治衝突，市場避險買盤湧入，將激勵黃金走揚。

以近年為例，2022 年 2 月 24 日俄烏戰爭開打，全球金融市場動盪，資金湧向黃金市場避險，推升金價上漲，從每盎司不到 1,800 美元，一路狂飆，最高觸及 2,070 美元，距離新冠疫情爆發後創下的歷史高點 2,075 美元，僅些微差距。

隨著俄烏戰爭陷入膠著，以及美國聯準會啟動升息循環，美債殖利率大幅揚升，相較之下，沒有孳息的黃金失去吸引力，使得金價走勢疲軟，漸從高位滑落，最低跌至 1,614 美元左右。

又如今 (2023) 年 10 月 7 日以巴引爆衝突，再度帶動市場避險需求，金價一度重返 2,000 美元關卡，10 月也創下自 2020 年 7 月以來，最大單月漲幅。

顯見戰爭引發之際，市場往往一開始會因為恐慌情緒蔓延，吸引資金湧入黃金避風港，推升金價上揚；隨着戰事趨緩，市場情緒回歸理性之後，地緣政治衝突對於黃金市場的影響亦會逐漸消退。

多空交戰的黃金雙方

事實上，影響黃金市場的變數眾多，除了地緣政治之外，黃金供需關係、全球經濟、通貨膨脹、匯率、利率等等因素，均會影響金價走勢，尤其黃金價格可能經常與美元、公債和美股指走勢相反。也因此，美國聯準會升息或降息，以及美國非農就業數據、消費物價指數等經濟指標，格外受到關注，因為美國的經濟和貨幣政策可能為金價帶來極大影響。

展望黃金後市，目前市場看法多空分歧，看多者認為，以巴戰事、全球央行黃金需求暢旺、美國升息循環步入尾聲等因素，將為金價提供上漲的理由。

根據世界黃金協會 (World Gold Council)10 月發布最新《全球黃金需求趨勢報告》顯示，今年第三季全球央行淨購黃金 337 噸，為有史以來第三高的季度淨購金量。今年前九個月，全球央行淨買進 800 公噸黃金，為歷年同期新高。

顯示通膨和美元信用下降，引發全球央行搶購黃金，一方面是當全球通膨上升時，黃金不失為抗通膨的良好工具，另一方面則是各國央行正在擺脫對美元的依賴。也因此，全球央行的需求暢旺，讓黃金得以抵禦美債殖利率飆升及強勢美元帶來的壓力。

此外，美國即將結束升息循環，也是市場認為黃金會繼續發光的原因，GraniteShares 執行長兼創辦人 Will Rhind 表示，對於黃金市場來說，保持利率不變是正面的決定，原因在於美債殖利率和美元指數都因此而下滑。

持保守看法者則認為，全球風險偏好情緒變得積極，以及美國利率維持高檔時間恐比預期還要長，將壓抑黃金走勢。

芝商所資深經濟學家 Erik Norland 整理過去一個世紀的數據，指出每種資產的表現輪流優於另一種資產，取決於貨幣政策、美元價值以及地緣政治和通膨等因素。他說，最近一段時期，標普 500 指數相對於黃金在 2011 年至 2021 年間上漲了 350%，此後下跌 15%。隨著聯準會預計將暫停 20 個月前開始的貨幣緊縮政策，不少分析都認為黃金未來的表現會較股票好。

微型黃金期貨 吸引小型投資人布局金市

雖然美國聯準會升息循環，支撐美元的強勢，美債殖利率也飆升至 16 年來最高水準，因此，今年多數時間，黃金市場表現低迷。儘管如此，投資人對於黃金投資需求依然強勁，尤其不少人透過黃金期貨，分散投資組合風險。

以芝加哥商品交易所 (CME) 旗下的黃金期貨 (代號 GC) 為例，它是領先全球的基準黃金期貨合約，方便投資人參與黃金市場，且幾乎所有市況下都能帶來交易機會，因為黃金市場受到全球各地的事件影響。每份黃金期貨合約代表 100 金衡制盎司的可交割黃金，最小變動價位為 10 美元。由於該合約的流動性極佳，每日買賣接近 2,700 萬盎司，是每日買賣 80 萬盎司的 SPDR 黃金交易所買賣基金的 30 倍。

另外，還有微型黃金期貨合約 (代號 MGC)，規模是傳統期貨合約的十分之一。每份黃金期貨合約代表 10 金衡制盎司的黃金，最小變動價位 1 美元，讓小型投資人可以較低成本買賣黃金，參與黃金市場的投資潛力。

投資人可以善用不同合約規格的黃金期貨，彈性管理頭寸和風險，執行更多元的投資策略。同時交易兩款黃金期貨的另一個好處是節省保證金，微型黃金期貨可以與較大的標準黃金期貨抵消保證金，抵消比例為 10：1。