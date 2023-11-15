〈台幣〉亞洲資金派對 爆量強升逾2角 創逾9個月最大升幅

受美國通膨降溫激勵，亞洲主要貨幣展開反彈，在熱錢簇擁下，新台幣兌美元匯率今 (15) 日強勢走高，一度衝破 32.1 元整數關卡，終場升值 2.22 角，升幅 0.69%，創 9 個多月來單日最大升幅，收在 32.108 元，創近 2 個月新高，成交值爆出 21.66 億美元。

根據央行統計，截至下午 4 點，主要亞幣齊揚，其中韓元勁揚 2.16% 最強勢，新加坡幣也升值 0.89%，人民幣升幅 0.73%，新台幣升值 0.69%，日圓升值 0.62%，美元指數則重挫 1.41%。

台北匯市今天上午出現強勁的拋匯力道，新台幣兌美元匯率一度衝上 32.088 元、強勢升值 2.42 角，迫使央行不得不進場調節，讓新台幣升值力道稍稍降溫，但面對主要亞幣猛烈升勢，新台幣終場也升值 2.22 角，升幅 0.69%，為近 9 個半月以來最大，亞洲市場大開資金派對。

美國公布 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增率 3.2%，相較 9 月明顯降溫，激勵全球股匯市回神，風險偏好明顯回升。不過，芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 表示，美國通膨正以至少 40 年以來最快的速度降溫，且失業率升幅有限，但同時警告，要達到 Fed 的 2% 通膨目標，還有很長一段路要走。