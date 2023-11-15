OKX與Polygon共同推出zKEVM Layer2網路X1

11 月 15 日，OKX 宣布與 Polygon Labs 共同推出 X 1 測試網。該網絡為 OKBC 全新的升級版本，將以 OKX 的平台代幣 OKB 將作為原生代幣，來支付網路上的 gas 費用。據悉，X 1 是基於以太坊 zK 零知識證明技術開發的具有高性能與高安全性的 Layer 2 網絡，開發者可使用 Polygon Chain Development Kit (CDK) 來構建生態。

X 1 在設計之初就考慮到了全球開發者，他們希望任何人都可以在其鏈上生態系統上構建應用以推動 Web3 未來的發展，X 1 將通過把 OKX 的 5000 萬 + 用戶與 Polygon 乃至以太坊的社區連接起來，以吸引 DeFi、企業以及其他垂直領域的建造者。

此外，作為 OKX 和 Polygon Labs 合作的一部分，OKX 將作為 Polygon CDK 的核心貢獻者，並投入大量工程資源來增強以太坊擴展解決方案的技術堆棧，X 1 則將作為 OKX 的一條新型本地網絡，為用戶和開發人員提供一個龐大的區塊鏈生態系統。 OKX 的平台代幣 OKB 將作為 X 1 的原生代幣，用於支付網路上的 gas 費用。

作為一個對建造者，創作者和 Web3 愛好者友好的先進 Layer 2 網絡，X 1 利用 zK 零知識證明來確保高度安全性與可擴展性，同時降低了用戶交易成本。該網路相容於以太坊 EVM，允許開發者無縫、安全地部署基於 EVM 的 Dapp，並連接更多智慧合約、錢包和工具。

OKX 首席創新長 Jason Lau 表示：「X 1 是我們將用戶帶入 Web3 世界的關鍵基礎設施。這個具有高可擴展性和高彈性的網路非常適合開發人員，他們可以在 X 1 中為用戶建立友善的世界級 Web3 應用，同時保持與其他網路、生態系統間的互通性。透過與 Polygon Labs 的合作，我們希望在未來與開發者社群一起建立更多用例，以推動 Web3 在全球範圍內的大規模採用。”

Polygon 聯合創始人 Sandeep Nailwal 表示：「 X 1 網絡為開發人員提供了一個經濟實惠且友好的平台來為用戶創建更多樣化的去中心化應用程序，同時還推動了 OKX 龐大社區和 Polygon 與以太坊生態系統的無縫銜接。Polygon CDK 技術作為重大技術飛躍，使得開發人員可輕鬆在以太坊上設計並部署 zK 零知識證明 Layer 2 解決方案。未來，基於 Polygon CDK 部署的網絡將與 Polygon CDK 生態系統中的其他由 zK 零知識證明驅動的 Layer 2 網絡進行互通與共存。我們很高興能與 OKX 團隊合作推進 Polygon CDK 技術與 X 1 網絡的落地。”

據悉，Polygon CDK 已於 8 月底推出，允許企業和開發人員在以太坊上推出基於 zK 零知識證明的 Layer 2 解決方案，並提供無限可擴展性和統一流動性。目前一些科技企業已宣佈建立以太坊 zK L2s 的計劃，包括 Polkadot 生態中最大的區塊鏈—Astar，Cosmos 生態第一公鏈—Canto，Gnosis Pay, Palm 以及 IDEX 等。未來幾週，OKX 和 Polygon Labs 將公佈更多關於合作的細節，以及即將舉行的開發者活動的細節。

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https://www.okx.com/hk/campaigns/million-prize-redeem?channelId=ACE520175